Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu! Kanatlı güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'dan kanatlı güdüm kitleriyle ilgili açıklama yaptı. Demir, Hava Kuvvetlerine kanatlı güdüm kitlerinin yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Hava Kuvvetleri Komutanlığına kanatlı güdüm kitlerinin (KGK) yeni teslimatlarının yapıldığını belirtti.
Demir, Twitter hesabından söz konusu teslimata ilişkin paylaşımda bulundu. Hava Kuvvetlerine güdüm kitleri teslimatlarına devam ettiklerini bildiren Demir, "Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatları yapıldı." ifadesini kullandı.
Hava kuvvetlerimize güdüm kitleri teslimatlarına devam ediyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 8, 2021
Mk-83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmata çeviren ve hassas vuruş kabiliyeti kazandıran #KGK güdüm kitlerinin yeni teslimatlarını yapıldı.
➡️ @SageTubitak
➡️ @kalegrubu pic.twitter.com/F2WQyPy0a5
Demir'in paylaşımında, kanatlı güdüm kitlerine ilişkin görsellere de yer verildi.
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