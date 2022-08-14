Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Artık Türkiye silahta dünya markası

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Savunma Sanayii Başkanı#Teknoloji
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Artık Türkiye silahta dünya markası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 17:20

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Artık Türkiye silahta dünya markası. Nasıl ki tabancalarımız dünyada bir marka oldular görüyoruz ki, tüfeklerimiz çeşitli kalibre tüfeklerimiz de artık bir dünya markası olma yolundalar" dedi.

Haberin Devamı

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Sarsılmaz Silah Fabrikası'nın Düzce’de bulunan üretim tesislerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Demir'e, Silah ve Mühimmat Daire Başkanı Mehmet Emin Dalfesoğlu, Sanayileşme Daire Başkanı İrfan Özsert, Güvenlik ve Teçhizat Daire Başkanı Bilkutay Yılmaz eşlik etti.

Tesislerde Demir, poligona geçerek Sarsılmaz tarafından tasarlanan ve yerli imkanlarla üretilen silahları da test etti. Demir, silah testlerinden sonra yaptığı açıklamada, hemen hemen her kalibre silahta başarılara imza atan sektörü tebrik etti. Sarsılmaz şirketinin başarılarını yerinde gördüklerini ifade eden Demir, "Savunma sanayii sektöründeki bütün paydaşlarımın burada emeği var.

Emeği geçen tüm paydaşları tebrik ediyor, dünyada marka olmaya doğru daha nice başarılara imza atacağımıza emin olduğumu belirtiyorum. Daha üst kalibre silahlara doğru olan yolculuğumuzda da dünya markası Türkiye yine kendini gösterecektir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Artık Türkiye silahta dünya markası

Haberin Devamı

'ARTIK TÜRKİYE SİLAHTA DÜNYA MARKASI'

Demir, 7 yıl öncesine kadar bir piyade tüfeği bile olmayan ülkenin şimdi çok çeşitli tüfek ve silah üretimi yapar hale geldiğini işaret ederek, "Bugün de Sarsılmaz şirketimizin yaptığı 12.7 mm silahın araç üstü versiyonunu burada test ettik, atışlar yaptık. Bu silahın muhtelif ortamlarda kullanımıyla ilgili şirketlerimiz çalışıyorlar. Bunun hem kara araçlarında hem hava araçlarında kullanılan başka bir modeli ve deniz araçlarında kullanılan modelleri de yapılmaya devam ediliyor.

Aynı zamanda araç üstü 7.62 silahımızın da denemesini yaptık. Bunun yanında MPT silahımızın çeşit model ve farklılıklarla üretildiğini, kuvvetlerimizin isteklerine göre çeşitli değişiklikler yapıldığını,5.56 ve 9mm çapındaki silahların da makinalıların da burada her türlüsünün gayet iyi ve eşsiz bir şekilde üretildiğini görüyoruz.

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Artık Türkiye silahta dünya markası


Artık Türkiye silahta dünya markası. Nasıl ki tabancalarımız dünyada bir marka oldular görüyoruz ki tüfeklerimiz çeşitli kalibre tüfeklerimiz de artık bir dünya markası olma yolundalar. Çünkü şu anda silahlı kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin hemen hemen her ihtiyacını karşılayacak seviyede çalışmalar devam etmekte. Giderek daha üst kalibrelere doğru silahlar üretiliyor. 12.7 bunun bir örneği. Daha sonra 20mm-25mm-30mm gibi kalibrelerde de ürünlerimizin çıktığını yavaş yavaş göreceğiz”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Savunma Sanayii Başkanı#Teknoloji

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi

BAKMADAN GEÇME!

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

59 bıçak yarasıyla öldürüldüğünde henüz 15 yaşındaydı... Katili 40 yıl sonra bulundu

#Karen Stitt
1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı

1 SORU 3 UZMAN | Ezberler bozuldu | Sütyen takılmalı mı, takılmamalı mı?

#Sağlık
Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor 15 yaşındaki Emanuela Ornaldiye ne oldu

Bu gizem neredeyse 40 yıldır çözülemiyor! 15 yaşındaki Emanuela Ornaldi'ye ne oldu?

#Emanuela Orlandi