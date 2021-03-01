Savunma sanayi yerli yazılımda atağa geçti

Dışa bağımlılığı azaltmak ve ihracatı artırmak için savunma sanayi alanında kullanılan yazılımların yerelleşmesinin önemine dikkat çeken Bilişim A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Erdağ, “Yerli ve milli yazılımlar, hem ülkemizi hem de sektörü daha güçlü bir konuma taşıyacak” dedi.

Savunma sanayi alanında dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik başlatılan yerelleşme çalışmaları hızla sürüyor. Özkaynaklarla üretilen savunma sanayi ürünlerinin beyni olarak nitelendirilen yazılımların da yerli imkanlarla geliştirilebilmesi büyük önem taşıyor. Teknolojide yerlileşmenin Türkiye’nin dünya üzerindeki gücünü artıracağına dikkat çeken Bilişim A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Erdağ, savunma ve havacılığın dijital karnesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“YERLİ VE MİLLİ YAZILIMLAR ÜLKEMİZİ DIŞA BAĞIMLI OLMAKTAN KURTARIYOR”

2023 yılı için konulan 10,2 milyar dolarlık savunma sanayi ihracat hedefine ulaşmak için 2021’in oldukça önemli bir eşik olduğunu ifade eden Hüseyin Erdağ, "Türkiye’deki yerli ve milli yazılımların bilişim alanına yapılan yatırımlardan sonra daha da arttığını görüyoruz. Bu yatırımlar bilişim sektörü adına son derece sevindirici. Çünkü yerli ve milli yazılımlar sadece kurumlara artı değer yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomiye katkı sağlayarak ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarıyor. İnanıyoruz ki yerli ve milli yazılımlar hem ülkemizi hem de kurumları daha güçlü bir konuma getirecek” dedi.

“YERLİ YAZILIMLAR YEREL MEVZUAT VE KOŞULLARA DAHA KOLAY UYUM SAĞLIYOR”

Yerli yazılım kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik pek çok çalışma yaptıklarının altını çizen Hüseyin Erdağ, “Bilişim A.Ş. olarak 35 yıldır bu sektörde çözümler üretiyor ve katma değer yaratıyoruz. Yerli ve milli yazılım tercih edilmesinin faydalarını kurumlara anlatıyor, deneyimlemelerini sağlıyoruz. Türk savunma sanayinde yerli ve milli yazılımların tercih edilmesi, veri güvenliği ve gizlilik konusu başta olmak üzere, yüzde yüz koruma sağlayacak pek çok avantajı da beraberinde getiriyor. Ülkelerin kendi koşullarına göre hazırladığı yazılımlardan farklı olarak, bizim yazılımlarımız yerel mevzuata ve koşullara daha kolay uyum sağlıyor. Yabancı yazılımlara göre çok daha esnek olduğumuz için, kurumların verimliliğini ve kârlılığını artırıyoruz” diye konuştu.

“BAYRAĞIMIZI DÜNYAYA TAŞIYACAĞIZ”

2021 yılına ilişkin hedeflerini de aktaran Hüseyin Erdağ, “2019 şirketimiz için değişim yılıydı. 2020’de ise pandemiye rağmen yüzde 40 büyüme kaydettik. 2021 ise gerek iş ortaklıklarımız ve diğer kanallarımız, gerekse bulut ürünlerimizle bayrağımızı dünyaya taşıdığımız bir yıl olacak. Bu kapsamda kurumumuzun içinden çok önemli iş ortakları çıkardığımız gibi, sektörün önemli kuruluşlarıyla ortaklık kurmak için görüşmeler yapıyoruz. Yurt içinde uzun süredir kullanılan, başarı ve tecrübe kazanmış ürünlerimizin, aynı başarı grafiğini yurt dışında da yakalayacağına inanıyoruz. Yüzde 100 yerli ve milli yazılımlarımızla Türkiye'nin önde gelen kurumlarına dijital dönüşüm uygulamalarımızı sunarken, geliştirdiğimiz Dijital Yol Haritası ile işlerini analiz etmelerine de destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.