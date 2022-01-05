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Savunma sanayii için önemli gün! Dev kompleksi Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

#Milli Muharip Uçak#Tesis#Kompozit

Türkiye'nin savunma sanayinde yerli ve millilik oranını her geçen gün arttırmasını sağlayan yatırımlardan birisi daha faaliyete geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın savunma sanayii alanında büyük atılımları sağlayacak Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi'nin açılışını yapacak.

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Milli Muharip Uçak için kritik öneme sahip olan toplu açılış töreni yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, Türkiye’nin en büyük kompozit üretim binası, Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi gibi geleceğin milli teknolojileri için büyük önem taşıyan merkezler aynı gün açılacak.

TÜRKİYE'NİN BEKASI İÇİN ÖNEMLİ

Savunma sanayi uzmanları "Türkiye'nin beka projelerinden biri" olarak adlandırdıkları Milli Muharip Uçak'ın merkezi 220 milyon liraya mal oldu. 2300 kişinin istihdam edileceği binada yüksek güvenlik ve en gelişmiş teknolojiler yer alacak. Mühendislerin dışarıya bağlı kalmadan tüm aktivitelerini bina içinde gerçekleştirecekleri donanımlar bulunacak. 

65 BİN METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE

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65 bin metrekare büyüklüğe sahip kompleks içinde spor merkezi, yemekhane, otonom kütüphane de yer alacak.

CUMHURBAŞKANI ERODĞAN AÇACAK

Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan MMU Merkezi'nde çok sayıda davetli yer alacak. Toplu açılış kapsamında Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesinde (HAB OSB) yapımı tamamlanan tesisler de aynı törenle hizmete girecek. HAB OSB'de 16 fabrika ve yönetim binasının açılışı yapılacak.

412 MİLYON LİRA MALİYET

Savunma sanayi için önemli olan Kompozit Üretim Binası da yarın hizmete açılıyor. 412 milyon lira maliyetle tamamlanan bina Türkiye'nin en büyük kompozit tesisi olma unvanını taşıyor. Ayrıca dünyanın da 4'üncü en büyük kompozit tesisi konumunda.

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31 MİLYON LİRA YATIRIM MALİYETİ

Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezi de yarın açılacak. 390 günde tamamlanan tesis için 31 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi. Yemekhane, laboratuvar, konferans salonu, class 10 bin, class 100 bin temiz odaları bulunuyor. Binada 718 kişi görev yapacak. 

YÜZDE 100 MİLLİLİK HEDEFİ

Dışa olan bağımlılığın minimuma indiği savunma sanayinde hedef yüzde 100 millilik.  Fabrika Seviyesi Komponent Bakım Onarım Kontrol Merkezi bu kapsamda 53 milyon TL bedelle inşa edildi. Merkezin içinde 510 kişi çalışacak. Hava araçlarının işletilmesinde kullanılacak her türlü araç ve donanım burada yüzde 100 millilikle tasarım ve üretim süreçleri yürütülecek.

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300 İŞLETMEYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Açılışına saatler kalan dev tesislerde tamamı bittiğinde 150'si sanayi kuruluşu olmak üzere 300 işletme bulunacak ve  15 bin kişiye yakın istihdam sağlanmış olacak.

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#Milli Muharip Uçak#Tesis#Kompozit

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