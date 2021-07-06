Şavşat Belediyesine ait 4 adet iş makinesi ve müştemilatı ihale ile satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye katılacakların şartnamede yazılı olan ve ihaleye katabilmek için gerekli olan belgeleri 28.07.2021 Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar Belediye Başkanlığı’na geçici teminat makbuzu ile birlikte teslim etmeleri gerekiyor.

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