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HaberlerEkonomi HaberleriŞavşat Belediyesine ait 4 adet iş makinesi ve müştemilatı ihale ile satılacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 06.07.2021 - 11:56 | Son Güncelleme:

Şavşat Belediyesine ait 4 adet iş makinesi ve müştemilatı ihale ile satılacak

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Şavşat Belediyesine ait 4 adet iş makinesi ve müştemilatı ihale ile satılacak

Şavşat Belediyesine çeşitli iş makinaları ve müştemilatlarını ihale usulü ile satacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye katılacakların şartnamede yazılı olan ve ihaleye katabilmek için gerekli olan belgeleri 28.07.2021  Çarşamba günü  saat 12.00’ye kadar Belediye Başkanlığı’na geçici teminat makbuzu ile birlikte teslim etmeleri gerekiyor.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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