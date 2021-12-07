Savcılık, eski bakan için TBMM’yi işaret etti

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Pekcan hakkında yapılan 6 ihbar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Bürosu’nda, tek dosyada toplandı. Savcılık, söz konusu şikâyetlerle ilgili “dilekçenin işleme konulmamasına” karar verdi. 6 Ekim 2021 tarihli kararda, eski bakan Pekcan’ın görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddia edildiği belirtilerek, “Dönemin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkındaki iddiaların görevinden kaynaklanan eylemlerle ilgili olup, bakanlık görevi kapsamında bulunduğu, bakanlar hakkında görevden kaynaklanan isnatlara ilişkin soruşturma yetkisinin TBMM’ye ait olduğu, Cumhuriyet Başsavcılığımızın bakanlar hakkında görev suçları ile ilgili soruşturma ve kovuşturma yetkisinin bulunmadığı değerlendirilmiştir. Açıklanan nedenlerle; ihbar edilen dönemin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturma ve kovuşturma yetkisinin olmaması nedeniyle ‘dilekçeninin işleme konulmamasına karar verildi”denildi. Kararda ayrıca, kanuni bir zorunluluk olmaması nedeniyle, ihbar eden kişi ve kurumlara kararın tebliğine yer olmadığı da kaydedildi.