Savaşın yarattığı etki pandemiyi sollayacak

Haberin Devamı

Rapora göre, savaşın süresi ve kapsamına bağlı olarak değişmekle birlikte Ukrayna ekonomisi savaş nedeniyle yüzde 45.1, Rusya savaş ve yaptırımlar nedeniyle de yüzde 11.2 oranında küçülecek. Raporda ayrıca, savaşın Ukrayna ve Rusya’da ise insani ve ekonomik yıkım yarattığı da vurgulandı. Diğer yandan, savaşın Avrupa ve bütün dünyada ekonomik kayba yol açacağı, bölgenin gelişmekte olan ülkelerine ise sert şekilde etki edeceği öne çıkan maddeler arasında yer aldı. Türkiye ekonomisiyle ilgili tahminlerinin de güncellendiği Dünya Bankası raporunda, Türkiye ekonomisinin 2022 için bir önceki tahminde yüzde 2 olan büyüme oranının savaşın etkisiyle yüzde 1.4’e çekildiği belirtilirken, 2023 tahmininin ise yüzde 3’ten yüzde 3.2’ye yükseltildiği açıklandı.