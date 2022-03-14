Savaş markaları nasıl etkiledi?

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Bu rakam, savaştan önce yapılan 84.2 milyon adetlik tahminler göz önüne alındığında bu sene üretimin 81 milyon adetlerde kalacağı anlamına geliyor. Diğer yandan, savaş devam ederken birçok otomotiv markası Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldığını veya Rusya veya Ukrayna’dan gelen tedarikin kesilmesi sonucu üretimlerine ara verdiğini açıklıyor. İşte otomotiv devlerinde son durum:

Audi: Marka, tedarik sıkıntıları nedeniyle Almanya’nın Ingolstadt kentindeki fabrikasında A4 ve A5 modellerinin üretimi 7-11 Mart tarihleri ​​arasında durdurmuştu. Neckarsulm’daki A6 ve A7 modellerinin üretimine ise 18 Mart tarihine kadar ara verdi.

Daimler Truck: Rus kamyon üreticisi Kamaz ile olan işbirliği de dahil olmak üzere Rusya’daki ticari faaliyetlerini derhal durduracağını açıkladı.

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Ford: Ukrayna’nın işgalinin hemen ardından Rusya operasyonlarını askıya aldı. Ford’un ülkede az bir operasyonu bulunuyordu.

General Motors: Yaptırımlar kapsamında ülkedeki faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı.

Honda: Rusya’ya otomobil ve motosiklet ihracatını durdurarak, Ukrayna işgali nedeniyle bu ülkede faaliyetlerini dondurduğunu açıkladı.

Hyundai: Rusya’nın St. Petersburg kentinde fabrikası bulunan Güney Koreli üretici parça teslimatıyla ilgili sorunlar nedeniyle üretime ara verdi.

Jaguar, Land Rover ve Aston Martin: İngiliz otomobil üreticileri, Ukrayna’daki savaşa yönelik yaptırımların otomobil endüstrisi için ticarette engelleri arttırması nedeniyle Rusya’ya araç sevkiyatını durdurdu.

Mercedes-Benz: Ukrayna’da üretilen parça tedarikinin azalması nedeniyle bazı Avrupa tesislerinde vardiyaları kesmek zorunda kaldı. Bu arada markanın Moskova’nın Ukrayna’yı işgali üzerine ülkeyi terk eden yabancı şirketlerin mülklerine el koymaya karar vermesi halinde risk altında olabilecek yaklaşık 2 milyar Euro’luk varlığı risk altında.

Nissan: Rusya’ya araç ihracatını lojistik sıkıntılar nedeniyle askıya aldı. Marka, geçen yıl Rusya’da 53 bin adet satmıştı.

Porsche: Ukrayna’nın işgalinin tedarik zincirini bozması nedeniyle Macan ve Panamera’nın üretildiği Leipzig’deki tesisinde üretimin duracağı belirtildi.

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Stellantis: Ukrayna’nın işgalinin etkileri kapsamında iki özel ekip kurdu. Ekiplerden biri, Rusya’ya uygulanan yaptırımları ve otomobil üreticisinin bunlara nasıl uyacağını izliyor. Diğeri ise, Stellantis’in Ukrayna’daki 71 çalışanını izliyor.

Suzuki: Macaristan’daki fabrikasından Rusya’ya ihracatı askıya alacağını bildirdi.

Toyota: Rusya’daki fabrikasında üretimi durdururken, ülkeye araç ithalatı da tedarik zinciri kesintileri nedeniyle süresiz olarak durduruldu.

VW: Ukrayna’da üretilen başta kablo olmak üzere tedarik parçaları nedeniyle Almanya’daki Zwickau ve Dresden tesislerinde üretim durdu. Grup ayrıca, Porsche ve Bentley’in Rusya’ya ihracatını yaptırımlar kapsamında durdur-du. Marka, Rusya’da bulunan otomobil bayilerine teslimatları da geçici olarak askıya aldı.

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Volvo: Bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına yapılan araç sevkiyatlarını yaptırımlar kapsamında askıya aldığını duyurdu.