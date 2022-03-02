Son dakika... Savaş gerilimi petrole sıçradı! İşte piyasalarda son durum

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Tüm dünyanın gözü Rusya-Ukrayna savaşına çevrildi. Rusya’nın işgale başlamasıyla birlikte piyasalarda fiyat hareketleri yoğun olarak takibe başlandı. Savaş gibi durumlarda özellikle altın ve petrol fiyatlarında önemli hareketlilik oluşması piyasalarda dengeleri bozuyor.

Rusya’ya karşı çeşitli yaptırımların uygulanması, ülke liderlerinin yoğun tepki göstermesi, Rus uçaklarına hava sahalarının kapatılması gibi etkenler dünya ekonomisinde farklılaşmaya neden oldu. Rusya’nın finansal özgürlüklerinin elinden alınmasıyla birlikte kripto paralar değer kazanmaya başladı. Rus Rublesi, dolar karşısında tarihinin en düşük seviyelerine geriledi. Rusya’da sermaye kontrollerinin başlaması da kripto paralara olan ilgiyi daha da artırdı.

BİRÇOK ŞİRKET FAALİYETLERİNİ DURDURDU

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Rusya’ya karşı olan tepkiler çığ gibi büyürken dev şirketler Rusya’da iş yapmaktan çekildiklerini açıklamaya başladı. Teknolojiden otomotive, yazılımdan giyim perakendecilerine kadar firmalar Rusya ile irtibatlarını kesmeyi sürdürüyor.

PETROL DURMUYOR

Savaş geriliminden beslenen petrol fiyatları 111 dolara ulaştı. ABD stratejik petrol rezervlerini kullanıma açma kararı verdi. Rus petrolünü almak istemeyen ülkeler nedeniyle ve savaş geriliminden kaynaklı olarak petrol fiyatlarında yükseliş görülüyor. Rusya net enerji ihracatçısı bir ülke olduğu için enerji alanında büyük gücü elinde tutuyor.

ALTIN FİYATLARI DA GÜÇLENİYOR

Altın da savaş ortamından beslenen diğer finansal araçlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Banknotların değerini hızla kaybetmesi ihtimali, savaş ortamında yüksek enflasyonun ortaya çıkma durumu, nakitlerin bankalarda tutulmasından dolayı sermaye kontrolüne takılması gibi birçok nedenden ötürü altına olan talep artmaya başladı.

Fed’in bu ay yapması beklenen faiz artırımı ile düşmesi beklenen ancak buna rağmen savaş ortamında güç kazanan ons altın saat 08:16 itibarıyla 1934 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons altın gün içinde en düşük 1930 dolar en yüksek de 1950 dolar seviyesini gördü.

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GRAM ALTIN DA İVME KAZANIYOR

Gram altın fiyatları hem ons altındaki yükseliş hem de döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle güç kazanmayı sürdürüyor. Gram altın saat 08:16 itibarıyla 865.6 liradan işlem görüyor. Gram altın gün içinde en düşük 863 lira, en yüksek de 871 lira seviyesini gördü.

BITCOIN HIZLI YÜKSELDİ, DURULDU

Lider kripto para birimi Bitcoin hızlı yükseliş sonrasında durgun seyretmeye başladı. Gün 38 bin dolar seviyelerinden 44 bin dolara kadar yükselen Bitcoin bugün şu saatlerde 44 bin 367 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Rusya ve Ukrayna’da paraya erişmenin büyük sorun olması, sermaye kontrolleri, dövizin yurt dışına çıkarılmasının yasaklanmasının önüne kripto paralarla geçiliyor. Merkeziyetsiz olan ve herhangi bir otorite tarafından takip edilemeyen kripto paraları dünyanın istenilen bölgesine, ülkesine gerçek zamanlı olarak transfer etmek mümkün. Bu da savaş ortamında para transferleri açısından büyük kolaylıklar sağlıyor ve paranın güvenli limanlara yanaştırılmasına yol açıyor.

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Ancak Bitcoin’deki sert yükseliş sonrası durgunluk hareketinin oluşması kripto paralara olan talebin kâr satışlarına dönmüş olabileceği algısını ortaya çıkarıyor. Bitcoin geçtiğimiz Kasım ayında 69 bin dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştı.

ETHEREUM 3 BİN DOLARI AŞTI

En çok tercih edilen ikinci kripto para birimi Ethereum uzun süredir 2400 dolar seviyelerine takılmıştı. Bitcoin’deki yükselişten destek bulan Ethereum 3 bin dolar direncini test etti ancak Ethereum’daki güçlenme de dünkü yükselişle sınırlı kaldı. Ethereum şu saatlerde 3000 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

SOLANA 100 DOLARI AŞTI

260 dolarla tarihi zirveyi gören Solana yatırımcılarına büyük zarar vermişti. Tarihi zirvesinden yüzde 61 uzakta seyreden Solana şu saatlerde 103 dolar seviyesinde işlem görüyor.