Savaş gerilimi azaldı! Altın ve petrolde sert düşüş… İşte sebepleri

Haberin Devamı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla piyasalarda hareketli günler yaşanmıştı. Savaşın tansiyonunun son günlerde düşmesi, saldırıların azalması, kısmi ateşkes uygulanması ve Ukraynalı sivillerin tahliyesine izin verilmesi gibi konularla birlikte tansiyonu yükselen altın ve petrol fiyatları gerilemeye başladı.

Geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile görüşmelerde olumlu adımların olduğunu söylemesiyle başlayan düşüş dalgası hız kazandı. ABD Merkez Bankası Fed'den faiz artırımı beklentisi de emtia piyasalarında düşüşe neden oluyor.

Neredeyse tüm ülkelerin Rusya’ya karşı tavır alması ve Rusya’nın ekonomik anlamda köşeye sıkıştırılmasıyla birlikte iki ülke anlaşmak için müzakerelerini devam ettiriyor. Bunun yanında Rus güçleri Kiev’in kapısına askeri teçhizatla dayanmış durumda. Herhangi bir olumsuzluk anında savaşın ritminin değişmesi de an meselesi olabilir.



RUSYA’YA AĞIR YAPTIRIMLAR GETİRİLDİ



Rusya ekonomisine karşı getirilen ağır yaptırımlar ülkede ekonomiyi durma noktasına getirdi. Rus bankacılık sisteminin kilitlenmesi, swift sisteminden uzaklaştırılması, kredi kartlarını kullanamama, Rus vatandaşlarına sermaye kontrolü, ihracat-ithalat yasakları, Moskova Borsası’nın kapalı kalması, Ruble’nin dolar karşısında erimesi, uluslararası şirketlerin Rusya’da faaliyetlerini durdurması gibi birçok etken Rusya’yı müzakerelere itmeye neden oldu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın 15 maddelik yeni seçim kanunu Haberi Görüntüle

ALTIN VE PETROL NEDEN YÜKSELDİ?



Altın ve petrol savaş dönemlerinde yükselen iki değerli ürün olarak karşımıza çıkıyor. Savaş döneminde nakit bulundurmak yerine altını tercih etmek, altının enflasyon karşısında değer kaybetmesinin zor olması ve fiziki olarak her an nakde çevrilebilmesi gibi kolaylıkları altına olan yatırım tercihlerini bu dönemlerde artırıyor.



Petroldeki yükselişin ana nedeni ise Rusya’nın dünyanın en büyük petrol de doğal gaz tedarikçilerinden birisi olması. Rus petrolüne erişimin engellenmesi ve ülkelerin Rusya ile petrol ticareti yapmayacak olması piyasadaki arzı azalttı. Azalan arza karşılık petrol üreten ülkeler üretimlerini artırmayınca fiyatlar hızla yükselişe geçti. Ancak ABD ve Japonya gibi ülkelerin kritik rezervlerini açması, BAE’nin petrol arzını artırmaya yönelik açıklamaları ve Venezuela ile ABD arasındaki gerilimin azalıp, Venezeula petrolünün küresel piyasalarda satışına ilişkin gelişmeler petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Geçtiğimiz hafta 133 doları gören ve tarihi zirveyi zorlayan petrol bugün 100 dolara kadar düştü.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Sağlık Bakanlığı binlerce personel alımı yapacak Haberi Görüntüle

ALTIN NEDEN GERİLİYOR?



Rusya-Ukrayna savaşının tansiyonunun düşmesi, ABD Merkez Bankası Fed’in bu ay faizi artırma ihtimalinin çok yüksek olması, ABD enflasyonunun yüzde 7.9’a yükselmesi ve 40 yılın zirvesine çıkması gibi etkenler altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Özellikle bu hafta Fed’in vereceği faiz kararı ile piyasalar yön bulmaya çalışacak. Fed’in faizi artırması ile birlikte dolara olan talebin artacağı beklentisiyle altında düşüş daha da hız kazandı.

Geçtiğimiz hafta 2000 doların üzerinde seyreden ons altın bugün 1929 dolara kadar gerileme yaşadı. Kısa sürede altında kayıp yüzde 7’ye yaklaştı. Ons altın şu sıralar 1933 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Haberin Devamı

Gram altın fiyatları da ons altındaki düşüşe paralel olarak gerileme yaşadı. Geçtiğimiz hafta 970 lira seviyelerinde fiyatlanan gram altın ons altındaki düşüş ve savaş geriliminin azalmasıyla birlikte bugün 918 liraya kadar geriledi. Şu sıralar gram altın 920 lira seviyesinden işlem görüyor.Petrol fiyatları da düşüş yaşıyor. Tarihi zirvelerin kıyısından hızlıca uzaklaşan petrol şu sıralar 100 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Gözden Kaçmasın Altında 'dönüşüm' netleşti Haberi Görüntüle

KRİPTO PARALAR DA CANSIZ SEYREDİYOR



Kripto para piyasaları Kasım ayından bu yana yaşadığı ayı piyasasından kurtulamadı. Rusların para erişimin zorlaştığı nedeniyle kripto paralara yönelimin artacağı beklentisi de boşa çıktı. Lider kripto para birimi uzun süredir 38 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Ara sıra yükseliş hareketi gerçekleştirse de kâr satışlarıyla karşılaşıyor ve yeniden eski seviyesine hızlıca geri dönüş yapıyor. Bitcoin şu sıralar 38 bin 800 dolardan, Ethereum 2548 dolardan, Solana 79 dolardan, Ripple 0.76 dolardan, Dogecoin 0.1124 dolardan, Shiba Inu 0.00002165 dolardan işlem görüyor.

Haberin Devamı