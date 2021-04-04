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Ekonomi
İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 04.04.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

Satranç antrenörüydü... Çocukları için başladı! Şimdi talebe yetişmeye çalışıyor

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Satranç antrenörüydü... Çocukları için başladı! Şimdi talebe yetişmeye çalışıyor

Zahide Tansu Yırtıcı (29), çocuklarına doğal bal yedirmek için satranç antrenörü olan mesleğini bırakarak, arıcılığa başladı. Yırtıcı mesleğinde ilerlerken, tercih edilen arıcılardan oldu.

HATAY'ın Antakya ilçesinde satranç antrenörü Zahide Tansu Yırtıcı (29), çocuklarına doğal bal yedirmek için 7 yıl önce üç kovanla başladığı arıcılığı meslek haline getirdi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan aldığı proje desteği ile kovan sayısını 60’a çıkaran Yırtıcı, pandemi döneminde taleplere yetişmeye çalıştığını ve kovan sayısını artırmayı hedeflediğini söyledi.

Satranç antrenörüydü... Çocukları için başladı Şimdi talebe yetişmeye çalışıyor

Antakya ilçesinde yaşayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu, satranç antrenörü Zahide Tansu Yırtıcı, 2 çocuğuna doğal bal yedirmek için 7 yıl önce 3 kovanla arıcılığa başladı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde ana arı yetiştiriciliği eğitimi alan Yırtıcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan aldığı proje desteği ile üretimini artırarak çevresindeki kadınlara da örnek oldu.

Satranç antrenörüydü... Çocukları için başladı Şimdi talebe yetişmeye çalışıyor

KOVAN SAYISINI 60’A ÇIKARDI

Zamanla kovan sayısını 60a çıkaran Yırtıcı, Çocuklarım için en güvenli ve en sağlıklı arı ürünlerini üretmek için bu işe başladım. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde arıcılık kurslarına gittim. Orada Dr. Aziz Gülün kurslarına katılmıştım. O kurslarda, ana arı üretimi, suni tohumlama ve arıcılık eğitimi aldım. Daha sonra, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan bir proje desteği aldım. Şu an projemiz onaylandı ve arıcılık yapmaya devam ediyoruz. Projeden dolayı, kovan desteği, arı ekipmanı ve karavan desteği oldu dedi.

Satranç antrenörüydü... Çocukları için başladı Şimdi talebe yetişmeye çalışıyor

’TALEPLERE YETİŞMEYE ÇALIŞACAĞIZ’

Arı sütü üretimi de yaptığını dile getiren Yırtıcı, Talepler doğrultusunda arı sütünü sezon sonuna kadar üretmeyi düşünüyorum. Ayrıca bal üretiminde de kovanlarımızı artırıp, geçen yıl aldığımız 700 kilo balı bir tona çıkarmayı hedefliyoruz. Pandemiden dolayı bala olan talep fazla oldu, elimizdeki balların tamamını sattık. Talep gelmeye devam ediyor, kovanları artırarak taleplere yetişmeye çalışacağız diye konuştu.

Satranç antrenörüydü... Çocukları için başladı Şimdi talebe yetişmeye çalışıyor

Arıcılığın çok zevkli bir meslek olduğunu ve severek yaptığını dile getiren Yırtıcı, her kadının arıcılık yapabileceğini söyledi.

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