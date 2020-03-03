Satışların yüzde 50’si 500X’ten gelecek

500 ailesi için 2020 yılında toplam 3 bin adetlik satış hedefi belirlenirken, bunun yarısının makyajlanan SUV modeli 500X’ten gelmesi hedefleniyor. Yeni bir donanım seviyesine ve makyajlanan bir dış tasarıma sahip olan 500X, mevcut 1.6 dizel motora ilave olarak, iki yeni benzinli motorla da tüketicilerin karşısına çıkacak. 500X’in bugüne kadar 100’den fazla ülkede 500 binden fazla adet satıldığını belirten Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, SUV segmentin toplam pazardan aldığı payın her geçen gün arttığına dikkat çekti. Altan Aytaç, “Avrupa’daki toplam satışların ortalama yüzde 13’ü SUV otomobillerden oluşuyor. O yüzden çok fazla yeni model var. Fiat 500X ise bu sınıfa ilk giren modellerden bir tanesi. SUV segmenti Türkiye’de de hızla büyümeye devam ediyor. Fiat markası olarak segmente yönelik hedeflerimiz, pazar payına göre değişiklik arz ediyor. Biz 2020 yılında toplam 3 bin adetlik Fiat 500 Ailesi satışı öngörüyoruz. Bu adedin en az yarısının ise Fiat 500X olmasını hedefliyoruz” dedi.