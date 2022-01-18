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Satış hedefini yüzde 56 aştı

#Gayrimenkul#Emlak Konut HYO#Ev
Satış hedefini yüzde 56 aştı

Gayrimenkul sektöründe üreticilerin beklemede olduğu 2021 yılında, açıkladığı yeni yatırımlarla sektöre öncülük yapan Emlak Konut GYO, yılı hedeflerinin de üzerinde satışla kapattı.

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Şirket 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında yaklaşık 17 milyar 143 milyon 229 bin liralık satış gerçekleştirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre geçen yıl, 1 milyon 24 bin 773 metrekare büyüklüğünde 6 bin 28 bağımsız birim (konut, ofis, dükkan) satıldı. Bu satışların toplamda 2 milyar 186 milyon 744 bin TL değerinde 623 adeti ise yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleşti. Şirket tarafından yapılan açıklamada hedeflerin de üzerine çıkıldığı şu ifadelerle belirtildi: “Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2021 yıl sonu verilerine göre, yıllık hedefimiz olan 11 milyar TL’yi yüzde 56 oranında aştığımız görülmektedir. Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.”

20 BİN BAĞIMSIZ BİRİM

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Emlak Konut GYO, bu yıl da 20 bin bağımsız birimi satışa sunmayı hedefliyor. Yılın ilk projesi olan ve Çekmeköy’de hayata geçen 1915 konutluk Çınarköy Evleri’nde satışa başlayan firma, Avcılar’da da 6 bin bağımsız birim planlıyor. Bahçekent’teki Vadi Evleri ile Halkalı’daki Bizim Mahalle projelerine gelen yoğun ilgi nedeniyle yeni etap çalışmalarına hız verildi. Tüm bu projelerde yatay mimari ön plada olurken, pandemi sonrası oluşan talepler doğrultusunda geniş balkonlu, bahçeli evler üretiliyor. Şirket kentsel dönüşüm kapsamında da İstanbul Fikirtepe’de yaklaşık 15 bin bağımsız birimin yer aldığı projeye başladı. Bu proje ile hem uzun süre dönüşümü bekleyen hak sahiplerinin evleri yapılacak hem de Fikirtepe’nin çehresi değişecek.

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#Gayrimenkul#Emlak Konut HYO#Ev

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