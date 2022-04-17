Satış hedefini ikiye katladı

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2022’nin ilk çeyreğine ilişkin satış rakamlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklayan şirket, hayata geçirilen projelerde, 1 Ocak-31 Mart 2022 tarihleri arasında toplamda 6 milyar 429 milyon 770 bin 925 TL değerinde 1.043 adet bağımsız bölümün (konut, ofis ve dükkan) satışını gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu dönemde yaklaşık 410 milyon 371 bin değerinde 67 bağımsız bölüm ise yabancılara satıldı.

Şirket tarafından yapılan değerlendirmede, “Açıklamış olduğumuz 2022 yılı ilk çeyrek sonu verilerine göre, hedefimiz olan 3.19 milyar TL’yi yüzde 100 oranında aştığımız görülmektedir” denildi. Emlak Konut, 2021’de 17 milyar 143 milyon 229 bin liralık satış gerçekleştirmiş ve yıllık hedefini yüzde 56 oranında aşmıştı. Bu yıl için de toplam 27 milyar 355 milyon 801 bin satış hedeflediğini açıkladı.