Satış hedefini aştı, yeni proje yolda

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Tahincioğlu, daha önce 1.5 milyar lira olarak açıkladığı yıl sonu ciro hedefini aştı. 2020 yılını 2 milyar 250 milyon TL’lik satış ile tamamlayan şirket 2021 yılına yeni proje ile giriyor. 2021 yılının ilk çeyreğinde Çengelköy’de az katlı mimarisi ve Boğaz manzarasıyla öne çıkacak konut projesi Nidapark Çengelköy’ün satışlarına başlayacaklarını belirten Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, İstanbul dışında da orta ölçekli ulaşılabilir projeler hayata geçireceklerini açıkladı.

YENİ FİNANSMAN MODELİ

Koronavirüs salgını ile birlikte zor bir yılın geride kaldığını söyleyen Özcan Tahincioğlu; “Değişim ve dönüşüme hızla adapte olup, çözümler üretmeye çalıştık. 2020 yılı içerisinde, Türkiye’de bir ilk olarak pandemiye uygun çok fonksiyonlu konutlar geliştirdik. Emlak Konut GYO güvencesi ile hayata geçirdiğimiz Nidapark Küçükyalı projemiz içerisinde yer alan Nidapark Küçükyalı Kınalı etabımızın teslimlerini tamamladık. Ayrıca, özellikle pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan açık hava mağazacılığı konseptinde geliştirdiğimiz ‘Palladium Cadde Küçükyalı’ mağazalarını satışa çıkardık. Yeni finansal çözümümüz sayesinde sadece daire veya ofis değil, dükkan gibi ticari ünite sahibi olmak isteyenler de banka kredisine başvurmalarına gerek kalmadan, vade farkı, dosya masrafı ve hayat sigortası gibi ek ödemeler olmadan ve en önemlisi ödemeye 2. yılda başlama imkanına sahip oldular. Geçtiğimiz yıl; 20 bin kişi call center’ımızı arayarak bizlerden bilgi talebinde bulundu, 10 bini aşkın kişi satış ofislerimizi ziyaret etti. Web sitesi ziyareti sayımız 500 bini bulurken, websitemiz üzerinden 50 bin kişiye projelerimiz hakkında bilgi verdik. Bunların sonucunda 2020’de toplamda 750 bağımsız bölüm satışı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.



ALIŞVERİŞ MERKEZİ SATIŞI

2020 yılının sonunda Palladium Ataşehir AVM’yi sattıklarını açıklayan Özcan Tahincioğlu, “Palladium Ataşehir’in Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu’na devir işlemini de tamamladık. Böylece borçlarımızı azaltarak 2021 yılına çok daha güçlü bir giriş yapmış olduk. Bugüne kadar Ziraat GYO, Vakıf GYO, Vakıf Katılım, Ak Portföy, İş Portföy, Ünlü Portföy ve Re-pie Portföy gibi portföy yönetim şirketlerinin gayrimenkul fonlarına gerçekleştirdiğimiz ofis binaları, alışveriş merkezi, ofis katları ve konutları içeren 330 milyon doları aşan kurumsal toplu satış gerçekleştirdik” diye konuştu.