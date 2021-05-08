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Ekonomi
Haber Giriş: 08.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Satış hacmini yüzde 13 arttırdı

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Satış hacmini yüzde 13 arttırdı

Akçansa, iç pazarın canlanma işaretleri verdiği yılın ilk çeyrek döneminde yurtiçi satış tonajını yüzde 13 arttırdı. Şirketin söz konusu dönemde toplam satış geliri 527.3 milyon TL’ye ulaşırken, geçen yıl yüzde 4 olan FAVÖK de yüzde 14.1’e yükseldi. Net kâr 24.8 milyon TL olarak gerçekleşti.

Akçansa, ocak-mart döneminde toplam 711 bin ton çimento ve klinker ihracatı gerçekleştirirken; şirketin ihracat geliri TL bazında yüzde 7 artış gösterdi. İnşaat sektörünün gelecek aylarda canlanacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi nedeniyle iç satışlar artış gösterdi. Geçen yıl toplam 706 bin ton iç satış gerçekleştiren şirketin bu yılın aynı dönemindeki satışı yüzde 13 oranında artışla 800 bin tona ulaştı. Pandeminin yarattığı zorlukların yılın ilk çeyreğinde de devam ettiğine dikkat çeken Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık, “Olumlu gelişmelere bağlı olarak, yılın ilerleyen dönemlerinde içeride ve dışarıda daha iyi performans kaydetmek için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

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