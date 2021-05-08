Satış hacmini yüzde 13 arttırdı

Akçansa, ocak-mart döneminde toplam 711 bin ton çimento ve klinker ihracatı gerçekleştirirken; şirketin ihracat geliri TL bazında yüzde 7 artış gösterdi. İnşaat sektörünün gelecek aylarda canlanacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi nedeniyle iç satışlar artış gösterdi. Geçen yıl toplam 706 bin ton iç satış gerçekleştiren şirketin bu yılın aynı dönemindeki satışı yüzde 13 oranında artışla 800 bin tona ulaştı. Pandeminin yarattığı zorlukların yılın ilk çeyreğinde de devam ettiğine dikkat çeken Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık, “Olumlu gelişmelere bağlı olarak, yılın ilerleyen dönemlerinde içeride ve dışarıda daha iyi performans kaydetmek için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

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