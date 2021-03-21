Satılık ev fiyatına kiralık yazlık

Salgın süreci hem tatil alışkanlıklarını hem de çalışma hayatını derinden etkiledi. Aileler kendilerine özel bir evde tatili seçerken, uzaktan çalışmayla birlikte yazlık evlere talep arttı. Pandemi ikinci yılında da etkisini gösterince yazlıklara ilgi katlanarak devam etti ve kira fiyatları daha da yükseldi. Hatta popüler il ve ilçelerdeki lüks villa kiralarıyla başka bir bölgeden ev satın almak dahi mümkün hale geldi. Biz de en çok tercih edilen bölgelerdeki gayrimenkul danışmalarıyla konuştuk. İşte yazlık kiralarında son durum:



1 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Bodrum’da geçen yıl başlayan fiyat artışının bu yıl da sürüdüğünü belirten gayrimenkul danışmanlık ofisi sahibi Burcu Güngör Tezal, “Geçen yıl aylık 20 bin TL olan yazlık evler 30 bin TL civarında kiracı bulmuştu. Bu yıl aynı şekilde talep devam ediyor, Ortakentyahşi‘de geçen yıl aylık 30 bin TL olan yazlıklar bu yıl 45 bin TL’ye rahatlıkla kiracı buluyor. Bardakçı Koyu’nda geçen sene aylık 70 bin TL olan 5 odalı, müstakil, havuzlu, lüks bir villanın fiyatı bu sene aylık 100 bin TL olarak güncellenmiş durumda. Bodrum Yalıkavak gibi bazı lokasyonlarda Euro bazında kiraya verildiği için zam yapılmayan ve sadece 1 aylık kiralama fiyatı ortalama 350 bin TL’yi bulan ultra lüks yazlıklar da mevcut. Sezonluk kiralamalarda en çok talep gören bölgeler; Yalıkavak, Türkbükü, Ortakent Yahşi ve Gündoğan. Müstakil evlerde özel havuz ve deniz manzarası, tatil sitelerinde ise siteye özel plaj olması en çok gelen talepler arasında. Müstakil villalarda fiyatlar 3 aylık en az 100 bin TL’den başlıyor. Yalıkavak, Türkbükü gibi lokasyonlarda villanın durumu yani konfor derecesi, imkanları, manzarası ve plaj kullanımına göre 3 aylık 350 bin TL’den başlayıp 1 milyon TL’ye kadar uzanabiliyor” diye konuştu.







100 BİN EURO’YU GEÇEN YERLER VAR

Bodrum’da son dönemde yapılan markalı konut ve otel projelerinde de kiralama yoluna gidildi. Yalıkavak’ta bir projede aylık rezidans ve villa kirası 40 bin lira ile 100 bin lira arasında değişiyor. Cennet Koyu’nda 4 aylık kiralama yapılan bir projede 1 Temmuz-1 Kasım döneminde 2+1 villa için 60 bin 500 Euro, 3+1 villa için 77 bin Euro, 4+1 villa için ise 99 bin Euro talep ediliyor. Farklı dönemlerde 4+1’in 4 aylık kirası 108 bin 900 Euro’ya kadar çıkıyor. Bodrum Turgutreis’te lüks bir otel zincirinin bünyesinde bulunan villalarda ise haziranda 2+1’de tip villada gecelik konaklama 800 Euro, 4+1’de ise 1000 Euro olarak uygulanıyor. Sezonun yoğun olduğu temmuz ve ağustosta tüm villaların dolu olduğu belirtiliyor. Yine Turgutreis’te bir projede temmuz ve ağustos döneminde 3+1 villalar aylık 20 bin Euro, 4+1’ler ise 25 bin Euro’dan kiralanıyor.

3 AYLIK KİRA 300 BİN TL

İzmir’de gayrimenkul danışmanlığı yapan Alişan Palut hem pandemi hem de İzmir depremi sonrasında yoğun taleple karşılaştıklarını söyledi. Mülk sahiplerinin ağırlıklı olarak sezonluk kiralamaya sıcak baktıklarını belirten Palut, “Alaçatı’da pandemi öncesi 90 bin civarında olan sezonluk 4+1 villa kirası geçen yıl 150 bin liraya bu yıl 200 bin liraya geldi. Havuzlu lüks villa da ise sezonluk yani 3 aylık kira 300 bin TL. Yaz tatili sezonu yaklaşıkça seçenekler azalacak ve bu fiyatlar daha da artacak. En makul seçenekler ise çarşıya yakın 2+1 daireler. Onlarda da 70-75 bin lira bandının altına yer bulmak zor” şeklinde konuştu.

GÜNLÜK BEDELİ 6 BİN TL

Marmaris’te gayrimenkul danışmanlık ofisi sahibi Turgay Balık, pandemi öncesi 1500-1800 TL olan müstakil havuzlu villaların günlük kiralarının bu yıl 2 bin 500 TL’ye yükseldiğini dile getirdi. 6-7 odalı villalarda ise günlük fiyatın 5-6 bin liraya çıktığını belirten Balık, “Malikane tipi ve az sayıda villada rakam en fazla 10 bin liraya kadar çıkar ” dedi. Yazlık fiyatlarında 2 yıldır artış yaşandığını belirten gayrimenkul danışmanı Can Ağar ise “Mülk sahiplerinin ağırlıklı tercihi günlük kiralama. Bugün bölgede bin-2 bin liraya villa bulmak mümkün ama lükste tablo başka. Malikanede günlük 10 bin TL isteniyor ama 10 odalı, özel havuzlu içinde hizmetlilerin de olduğu günlük kirası 50 bin lira olan yer de var” dedi.

ALANYA’YA TALEP YABANCIDAN

Alanya’da emlak danışmanlık ofisi sahibi Ümit Becer, talebin yerliden çok yabancıdan geldiğini, Arap turistlerin lüks villaları, Rusların ise daha mütevazi yazlıkları seçtiğini söyledi. Fiyat değişimi hakkında bilgi veren Becer, “Alanya merkezde lüks havuzlu bir villa pandemi öncesi 15-20 bin liraya kiralanırdı, bugün aylık kiraları 40-45 bin liraya geldi” dedi. Aynı bölgedeki bir başka emlak danışmanı Ümit Kasımoğlu, yoğun kiralama talebi aldıklarını, hatta portföylerinde yer kalmadığı için geri çevirdiklerini söyledi.

Alanya’da villa kiralarının bin Euro’dan başladığını, lüks seçeneklerin 5-10 bin Euro bandına kadar çıktığını belirten Kasımoğlu, talebin ağırlıklı yabancıdan geldiğini, yerli turist için henüz hareketliliğin başlamadığını ifade etti. Gayrimenkul danışmanı Mert Öztürk ise Kaş bölgesinde geçen yıl 9-10 bin lira olan haftalık villa kiralarının 15 bin liraya kadar çıktığını dile getirdi. Her şey dahil otelleriyle turizmin önemli adresi olan Antalya’da kimi oteller bünyelerindeki villaları kiralıyor. Belek’te bir otelde lüks bir villanın geceliği için 25 bin lira isteniyor. 8 kişinin kalabildiği bu villada fiyata yeme-içme de dahil.

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