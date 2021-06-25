Şaseden hasar sorgulama SMS ile nasıl yapılır? Plakadan ve şaseden hasar kaydı sorgulama (BASİT YÖNTEM)

Şaseden hasar kaydı sorgulamak için öncelikle hattınızdan belirli miktarlarda ücret düşeceğini göze almanız gerekecektir. 2021 yılında bu tutar 11 TL'dir. Şaseden hasar sorgulama için atmanız gereken mesaj ise şu şekilde olmalıdır;

"HASAR S 12345678" şeklinde hazırladığınız mesajı, 5664'e göndermelisiniz. 12345678 olan bölüme sorgulamak istediğiniz şasi numarasını yazmayı unutmayınız. HASAR boşluk S boşluk 12345678 şeklinde boşluk bırakmayı da dikkate alınız.

Plakadan hasar sorgulama için ise aşağıdaki yöntemi izlemelisiniz;

Plakayı yazın, TURKCELL, TÜRK TELEKOM, VODAFONE 5664'e gönderin. Aracın plakası değişmiş olsa bile, hasar geçmişi cep telefonunuza gelecektir.

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