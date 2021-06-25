Şaseden hasar sorgulama SMS ile nasıl yapılır? Plakadan ve şaseden hasar kaydı sorgulama (BASİT YÖNTEM)
Şaseden hasar kaydı sorgulama SMS ile kolayca yapılabiliyor. Plakadan hasar kaydı sorgulamaya nazaran biraz daha farklı bilgiler veren şaseden hasar sorgulama SMS ile öğrenilebiliyor. Şaseden hasar sorgulama ya da plakadan hasar kaydı sorgulama için aşağıda anlatılan yükümlülükleri yerine getirmek yeterli olacak.
Şaseden hasar kaydı sorgulamak için öncelikle hattınızdan belirli miktarlarda ücret düşeceğini göze almanız gerekecektir. 2021 yılında bu tutar 11 TL'dir. Şaseden hasar sorgulama için atmanız gereken mesaj ise şu şekilde olmalıdır;
"HASAR S 12345678" şeklinde hazırladığınız mesajı, 5664'e göndermelisiniz. 12345678 olan bölüme sorgulamak istediğiniz şasi numarasını yazmayı unutmayınız. HASAR boşluk S boşluk 12345678 şeklinde boşluk bırakmayı da dikkate alınız.
Plakadan hasar sorgulama için ise aşağıdaki yöntemi izlemelisiniz;
Plakayı yazın, TURKCELL, TÜRK TELEKOM, VODAFONE 5664'e gönderin. Aracın plakası değişmiş olsa bile, hasar geçmişi cep telefonunuza gelecektir.