Sasa’da hızlı yükseliş! Twitter'da TT oldu... Tarihi yüksek seviyeye çıktı

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Türkiye’nin ve dünyanın en büyük polyester, elyaf, filament iplik, polyester bazlı polimerler, özel polimerler ve ara ürünleri üreticilerinden olan Sasa Polyester Borsa İstanbul’daki performansıyla göz doldurmaya başladı.

Borsa İstanbul’da yüksek karlılık, güçlü ciro, büyümesinin sürdürülebilir olması fiyatına da yansımaya başladı. Sasa Polyester hissesi istikrarlı yükseliş grafiğini 7 gündür devam ettiriyor.

SON BİR HAFTADA YÜZDE 25 KAZANDIRDI, TWITTER'DA TREND TOPIC OLDU

Sasa hissesinde hızlı yükseliş gözlerden kaçmadı. Son 7 günde 30.72 lira seviyesinden tarihi zirvesi olan 38.48 lira seviyesine hızlı yükseliş gerçekleştirdi. Kısa sürede yüzde 25 oranında yatırımcısına kazandıran Sasa, sosyal medya platformu Twitter’da TT oldu. Sasa yatırımcıları portföylerinin daha da genişleyebileceğine dair Twitter’da yorumlarda bulunurken Sasa şu sıralar yüzde 4’e yakın primle 37.82 lira seviyesinde işlem görüyor.

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YÜZDE 19.59’U HALKA AÇIK

Şirketin ayrıntılarına bakınca sermayesinin 2 milyar 240 milyon lira olduğu ve 6 milyar 455 milyon 900 bin lira öz sermayesi dikkat çekiyor. Öz sermayesi sermayenin 3 katı fazla olması şirketin gücünü gösterirken şirketin piyasa değeri de 84.8 milyar lira seviyesinde bulunuyor. En son dönem net karı 2.3 milyar lira olan Sasa Mayıs ayında yüzde 100 oranında kar payından bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmişti. Bu sayede Sasa hissesini elinde tutanlar kar payından karşılanan bedelsiz sermaye artırımı sayesinde ekstra hisseye sahip olmuş oldu.

YILDIZ PAZAR’DA İŞLEM GÖRÜYOR

Borsa İstanbul’un en prestijli hisseleri arasında işlem gören Sasa, 169 hissenin bulunduğu Yıldız Pazar’daki konumunu koruyor.

İSO 500 LİSTESİNDE HIZLI YÜKSELİŞ

İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde de hızlı yükseliş kaydeden Sasa 2020 yılında 38'inci sıradayken 2021 yılında 20'inci sıraya yükseldi.

HAKİM ORTAK ERDEMOĞLU HOLDİNG

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Şirketin hakim ortağı olarak Erdemoğlu Holding öne çıkıyor. Erdemoğlu Holding'in sermayedeki payı yüzde 58.15, Merinos Halı'nın sermayedeki payı yüzde 14.73, Dinarsu İmalat'ın sermayedeki payı da yüzde 7.81 seviyesinde. Geriye kalan kısım ise halka açık olarak işlem görüyor.

3 milyar lira kayıtlı sermaye tavanına sahip olan şirketin yönetim kurulu başkanlığını İbrahim Erdemoğlu gerçekleştiriyor.

2015 YILINDA SABANCI'DAN ALDILAR

1996 yılında Borsa İstanbul'a kote olan Sasa Polyester'in kurucuları arasında Sabancı Holding bulunuyor. Erdemoğlu Holding 2015 yılında Sasa Polyester hisselerini Sabah Holding'den satın aldı. Adana merkezli olan şirketin 2 milyon 181 bin metrekare kurulu üretim tesisleri bulunurken İskenderun'da da 55 bin 625 metrekarelik hammadde toplama tesisi var.

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ARSA İÇİN ONAY BEKLİYOR

Sasa'nın Adana Yumurtalık'ta yapacağı kimya tesisi yatırımı için kamudan arsa onayı bekleniyor. 2023 yılında tamamlanması beklenen yatırımın 2 milyar dolar olduğunu söyleyen Sasa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Türkiye'nin kimya ürünleri ithalatının yarısını yerli üretimle karşılamayı hedeflediklerini ifade etti.

DEV TESİS İTHALATIN YARSINI KARŞILAYACAK

Türkiye'nin geçen yıl kimya hammadde ithalatının 18 milyar dolar olduğunu söyleyen Erdemoğlu 2032 yılına kadar bu rakamın 25 milyar dolara çıkacağını ve Yumurtalık'a yapacakları yatırım sayesinde bu ithalatın yüzde 50'sini şirketin üreteceğini söyledi.

"TARİHİ ZİRVESİNE ÇIKTI"

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Onurcan Bal - Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Geçen hafta ortasından itibaren küresel risk iştahında toparlanma çabası Borsa İstanbul’u desteklerken, son günlerde endekse olumlu bir fiyatlama gözleniyor. Borsa İstanbul’da etkili olan pozitif hava ve alıcılı seyrin katkısıyla mayıs ayının son bölümünde 50 günlük üssel ortalamasını (31,44) destek edinen SASA hissesinin son günlerde alıcılı bir seyir kaydettiği görülüyor. 25 Mayıs’tan itibaren yukarı yönlü bir seyrin etkili olduğu ve özellikle son günlerde sert yükselişlerin yaşandığı SASA hissesinde tarihi zirvelerin yenilendiği görülüyor.



Hissede bugün etkili olan alımlarla tarihi zirve seviyesi 38,48 TL’ye taşınırken, hissede bir önceki gün test edilen ve dünün zirvesi olan 37,12 TL üzerinde kalıcılığın korunması yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşıyor. Zirve yenilemeleri devam ettiği sürece yukarı yönlü pozisyonların korunabileceği hissede yükselişlerin devamında 38,88 – 40,60 ve 41,30 TL pivot seviyeleri kısa vadede direnç olarak izlenecek olup, 41,30 TL pivot seviyesi üzerinde 45 TL seviyesi hedef konumuna geçecektir. Hissede son günlerde yaşanan güçlü yükselişlerin ardından olası düzeltme hareketlerinin de sert gerçekleşebileceği göz önünde bulundurulmalı ve küresel risk iştahının seyri ile yurt içindeki pozitif momentumun devamlılığı yakından takip edilmelidir.

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Hissede zirve yenilemelerinin ardından önümüzdeki süreçte yeni zirve denemelerinin yaşanmaması ve önceki günlerde test edilen gün içi yüksek seviyelerin altına sarkılması teknik görünümde yorulma işareti olarak algılanmalı ve olası bir düzeltme hareketine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Mevcut durumda zirve yenilemelerinin devam ettiği ve teknik görünümün gücünü koruduğu hissede 37,12 TL kısa vadeli ilk destek noktası olup, devamında 36,00 TL destek olarak izlenecektir. 37,12 TL ile devamında 36,00 TL’nin altına sarkılması halinde kâr satışlarının hız kazandığı görülebilir.

"42.52 LİRA SEVİYESİ ÖNEMLİ DİRENÇ"



Serhat Başkurt - Marbaş Menkul Değerler

1Ç22’de Net satışlar yıllık bazda %180 arttırdı. Favök geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 277 artışla 2 milyar TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı ise geçen yılın aynı dönemine göre 720 baz puan artarak yüzde 28.1 oldu. Şirketin net karı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2025 artışla 2.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Yıllık polyester talebindeki artış şirketin satışlarına olumlu yansıyor. 1Ç22’de şirketin 1.511 milyon TL ertelenmiş vergi geliri bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi geliri şirketin karlılığını destekliyor.

Sasa bölünmesinden (bedelsiz sermaye artırımı) bu yana güçlü trendini sürdürüyor. Teknik göstergeler hala yükselmeye istekli olmasına rağmen buralardan yeni pozisyon açmak oldukça riskli görüyoruz. 34-33 bandına geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 42,52 trend tepesi önemli direnç seviyesi bu seviyeden kısa pozisyonlar değerlendirilebilir.