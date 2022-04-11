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SASA 2.1 milyar liraya Maliye'den arsa aldı

#SASA#Arsa#Hazine
SASA 2.1 milyar liraya Maliyeden arsa aldı

SASA Polyester, özelleştirme kapsamında bulunan ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Adana'daki 116 parselin tamamını satın aldı.

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Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından olan SASA Polyester devasa taşınmaz yatırımında bulundu. SASA, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu mahallelerinde yer alan 116 adet parselden oluşan 4 milyon 58 bin 685 m² yüzölçümüne sahip taşımazlar ve taşınmazlar üzerinde bulunan yapıları özelleştirme ihalesi kapsamındaki nihai pazarlık görüşmelerinde satın aldı.

SASA'nın satın aldığı taşınmazlar Maliye Hazinesi'ne kayıtlı bulunuyordu.

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DEV PARAYA SATILDI

Özelleştirme İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre 4 milyon m² arsa ve taşınmazlar pazarlık neticesinde 2 milyar 139 milyon lira teklife kadar çıktı. En yüksek teklifi veren SASA'nın arsa ve taşınmazlara ait görüşmeleri tamamlandı ve bundan sonraki süreçte devir işlemleri için çalışmalar yapılacak.

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HALKA AÇIK VE 3 BÜYÜK ORTAĞI VAR

SASA 1996 yılından bu yana halka açık şirket olarak varlığını sürdürüyor. Son yıllarda yaptığı atılımlarla dünyanın sayılı şirketleri arasına giren SASA'nın üç büyük hakim ortağı bulunuyor. En büyük ortak Erdemoğlu Holding'in yüzde 58,15 payı, Merinos Halı'nın yüzde 14,73 payı, Dinarsu'nun ise yüzde 7,81 oranında payı bulunuyor. Şirketin yüzde 19'luk seviyesi de halka arz edilmiş durumda.

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ÖZSERMAYESİ ÇOK GÜÇLÜ

SASA'nın bilanço kalemlerine bakıldığında ise güçlü özsermaye dikkatleri çekiyor. Şirketin sermayesi 1 milyar 120 milyon lirayken özsermayesi 4 milyar 162 milyon lira seviyesinde. Piyasa değeri ise 74 milyar 200 milyon lirayken şirketin 219 milyon 695 bin 204 adet payı da fiili dolaşımda bulunuyor. Son açıkladığı kârı ise 697 milyon 435 bin lira seviyesinde.

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#SASA#Arsa#Hazine

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