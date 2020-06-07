‘Şarteli indirme lüksümüz yok’

Unilever’in Türkiye’deki 7 fabrikası pandemi sürecinde de özel önlemler alınarak üretime ara vermedi. Unilever 5 bin kişiyle çalışmaya devam ettiğini belirten, Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin’le dijital ortamda bir grup gazeteci ile bir araya geldik. “Gıda ve hijyen ürünleri üreten bir şirket olarak şalteri indirme lüksümüz yok” diyen Seçkin, devlet yardımı almadan üretime devam edeceklerini, bu süreçte 2 bin ofis çalışanının da evlerinde çalışmaya devam ettiği bilgisini de vardi. Seçkin, “Önceliğimiz çalışanlarımızı koruyarak üretime devam etmek. Yeniden ofise dönme konusunda da öncü olmayacağız. Çalışma ortamlarımızda özel önlem alıyoruz. Üretime devam eden fabrikalarımızda ordunun ve havaalanlarında kullanılan termal kameralar kullanılıyor” dedi. Unilever hijyen ürünlerinin yanısıra bu dönemde kolonyaya artan talebe yanıt vermek için kolonya markası da çıkarıyor. Yakında Unilever’in Pure Line Kolonya markası da market raflarına çıkacak.

ESKİYE DÖNMEMELİYİZ

Yeni normallerin, toparlanma sürecinin konuşulduğu şu günlerde Unilever’in tepe yöneticisi Seçkin bir çağrıda da bulunarak şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik raporlarımız bize eski normallerle işlerin doğru gitmediğini gösteriyordu. Salgın hastalıklar, sosyal eşitsizlik, çevresel bozulma ve iklim istikrarsızlığı gibi kesişen birçok krizin, küresel ölçekte dengeyi bozduğu yeni bir çağdayız. 2.Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşadığımız en büyük kriz olan koronavirüs pandemisi, tabloyu daha da ağırlaştırdı. Bugün 700 milyondan fazla insan, günde 1.90 doların altındaki geliriyle aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Dünya Bankası, COVID-19’un bir sonucu olarak 2020’de 40 milyon ila 60 milyondan fazla insanın aşırı yoksulluğa düşeceğini tahmin ediyor. Benzer şekilde iklim krizi de yüz milyonlarca insanı tehdit ediyor. Bu felaketin ardından görmek istediğimiz dünyayı inşa etme şansımız var. Şirketler, hükümetler, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, araştırmacılar ve bilim insanları, hepimiz bir araya gelmeliyiz. İklim eylemini askıya alamayız. Yoksulluk içinde yaşayan insanlara beklemelerini söyleyemeyiz. Üstelik kamuoyu, şirketlerden yeni dünyanın inşasında sorumluluk almasını bekliyor.”

ONLINE ALIŞVERİŞE DEVAM EDECEĞİZ

Mustafa Seçkin, COVID-19 sürecinde değişen alışkanlıklarla ilgili bilgi aktarırken değerlendirmelerde de bulundu:

- Evde yemek pişirme oranı arttı ve tüketicilerin yüzde 28’i salgın geçtikten sonra da bu alışkanlığın devam edeceği görüşünde

- Fiziksel teması azaltması sebebiyle e-ticaret kanalına ciddi şekilde yönelim arttı. Alışverişçilerin yüzde 49’u orta ve uzun vadede de online alışverişe devam etmeyi planlıyorlar.

- Yerli ürün tercihleri artış gösterdi ve COVID sonrasında da artış devam edecek gibi gözüküyor.