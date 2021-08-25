Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Aliş: Türk savunma sanayisini tüm dünya takip ediyor

Türk savunma sanayi ürünlerine tüm dünyadan talebin olduğunu ve sektörün bu yıl ihracatını geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 arttırarak 3 milyar doları geçeceğini belirten Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Aral Aliş, “Ar-Ge merkezimizde ürettiğimiz silahlarımızın yüzde 70’inden fazlasını ihraç ediyoruz. İhracatımızla ülke ekonomisine destek olurken grup çatımız altında da 2 bin kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.



Türk savunma sanayisinin artık dünya savunma sanayisinde küresel bir oyuncu olduğunu belirten Aliş, “Savunma sanayiinde başlatılan seferberlik doğrultusunda son 10 yılda müthiş bir atak gerçekleştirdik. Zorunluluklar ve ihtiyaçlar nedeniyle insansız hava araçları, helikopterler, zırhlı araçlar, silah sistemleri, mühimmatlar gibi birçok dalda geliştirdiğimiz ürünlerin yanı sıra hammadde ve yan sanayimizin de gelişmesiyle yerlilik oranımız çok daha fazla arttı. Türk savunma sanayisini tüm dünya takip ediyor” diye konuştu.

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