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Ekonomi
Nusret DURUR/ARTVİN (DHA)
Haber Giriş: 16.05.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

Sarp Sınır Kapısında 15 kilometrelik TIR kuyruğu

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Sarp Sınır Kapısında 15 kilometrelik TIR kuyruğu

Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda 15 kilometre TIR kuyruğu oluştu. Kuyrukların Gürcistan gümrüğündeki işlemlerin yavaşlamasından kaynaklandığı öğrenildi. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, TIR kuyruğu varsa iş, ihracat ve lojistik hareket var demektir dedi.

Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen TIR’lar, Sarp Sınır Kapısı’nda kuyruk oluşturdu.

Gürcistan gümrüğünde işlemlerin de yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan TIR’lar, sınır kapısında beklemeyi sürdürüyor.

TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu’nda oluşan kuyruk, Türk tarafında aralıklarla 15 kilometreyi buldu. TIR’lar, karayolunun bir şeridini kapattı.

Sarp Sınır Kapısında 15 kilometrelik TIR kuyruğu

ŞOFÖRLERİMİZ ARAÇ İÇİNDE BEKLİYOR

Karayolundaki TIR kuyruğunun Arhaviye kadar uzandığını ifade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Sarp Sınır Kapısından, Kafkas cumhuriyetlerine yaklaşık 14 ülkeye bu kapıdan geçişler sağlanıyor.

Sarp Sınır Kapısında 15 kilometrelik TIR kuyruğu

Dönem dönem bazı sorunlar yaşanıyor. İhracatımız yüzde 30 ile 40 arasında arttı. Bu TIR çıkışlarının yani nakliyenin arttığı anlamına geliyor.

Aslında TIR kuyruğu varsa iş, ihracat ve lojistik hareket var, demektir. Artan TIR yoğunluğu nedeniyle şoförlerimiz araç içinde bekliyor, sosyal ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geliyor. Bu duruma karşı bir çözüm üretmemiz gerekiyor dedi.

Sarp Sınır Kapısında 15 kilometrelik TIR kuyruğu

3 GÜNDÜR YOL ÜZERİNDE BEKLİYORUZ

TIR şoförü Yaşar Koçer, 3 gündür yol üzerinde bekliyoruz, perişan olduk. Bayramı burada geçirdik. Şoförlere Allah yardım etsin diye konuştu.

Bir başka TIR şoförü Harun Kısır da Bayramı burada geçirdik. Kuyruk Arhaviden başlıyor, sınır kapısında bir problem var ama bilmiyoruz şeklinde konuştu.

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