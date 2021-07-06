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Ekonomi
Haber Giriş: 06.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Saroz Körfezi’ne ÇED iptal kararı

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Saroz Körfezi’ne ÇED iptal kararı

SAROS Körfezi’nde Keşan’ın Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasında yapımı devam eden FSRU Gemi İskelesi Projesi için verilen 1. ‘ÇED olumlu’ kararına sürpriz iptal geldi.

Edirne İdare Mahkemesi, oybirliğiyle verdiği iptal kararında, ÇED olumlu kararının inşaat, jeoloji-hidrojeoloji mühendisliği yönünden hukuka uygun olmadığına hükmetti. Avukat Bülent Kaçar, iptal kararının derhal uygulanarak, projenin durdurulması için Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi bileşenleri olarak Keşan Kaymakamlığı’na dilekçe verdiklerini söyledi.

TARIM ALANLARI

Bölgede yaşayan 33 kişi ile Erikli Sahili Turizm Geliştirme Kooperatifi ve Saros Körfezi Turizm Varlıklarını Koruma ve Geliştirme Derneği’nin açtığı davada BOTAŞ’ın Saros FSRU Gemi İskelesi projesinin tarım alanında yer aldığı, doğal varlıkları, denizi, kıyıları, tarım alanlarını ve ormanlık alanları yok edeceği, iskele ile ana boru hattı arasında döşenmesi gereken yeni boru hattının detaylarının mevcut olmadığı, kamu yararının bulunmadığı iddia edilerek, 19 Nisan 2019 tarihli ÇED olumlu kararının iptali istenmişti. 11 Haziran’da oybirliğiyle alınan ve taraflara geçen hafta gönderilen kararda “Elde edilen veriler bilimsel ve mühendislik açısından değerlendirilmemiş, yapıda sözü geçen etkiler dolayısı ile meydana gelecek çevresel sorunlara mühendislik çözümleri sunulmamıştır. İnşaat mühendisliği ve jeoloji-hidrojeoloji mühendisliği yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. Dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verilmiştir” denildi.

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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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