Sarmısakta verim arttı, fiyat düştü

Türkiye tüketiminin yüzde 25’ini karşılayan Taşköprü’de fiyatlar sarımsağın boyutuna göre 10 lira ile 30 lira arasında değişirken Taşköprü Sarmısak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, “Geçen yıl 16-17 köyümüzde dolu nedeniyle sarmısaklar tohuma uygun olmadı. Üretici de tohum alamayınca bu yıl dikim az oldu ama verim yüksek olunca dengelendi” dedi.

ARTIŞ OLMAZ

Taşköprü’de bu yıl 23 bin ton civarında sarmısak elde edildiği tahmininde bulunan Eligüzeloğlu, “Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 25’ini biz üretiyoruz. Bu yıl diğer illerimizde de Kahramanmaraş, Gaziantep, Balıkesir, Trakya’da da hasat iyi, o nedenle fiyatlarda olağanüstü artışlar olacağını düşünmüyorum” dedi. Virüs salgınından sonra tüketimin olağanüstü arttığını, insanların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için sarmısaktan fayda umduğunu belirten Eligüzeloğlu, böyle olunca Taşköprü’de bile sarmısak fiyatının geçen yıl 50 ila 60 liraya; büyükşehirlerde ise 100 liraya kadar yükseldiğini anımsatarak, üreticinin korunması için ithalata geçit verilmemesini istedi.

YENİ BARAJLARLA DİKİM ARTIYOR

Eligüzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin toplam tüketimi 90 ila 100 bin ton civarında. Bizim buralarda 6-7 yıl önce 77 köyde sarmısak dikimi yapılırken, yeni yapılan barajlar sayesinde dikim yapan köy sayısı 86’ya çıktı. Yapımı devam eden Obrucak Barajı da biterse sarmısak dikim alanı iki katına çıkar. Çin sarımsağı Taşköprü’nün geleneksel sarımsağına göre yüzde 50 daha verimli olduğu için bazı çiftçiler tarafından tercih ediliyor. Kentimizde yaklaşık 4 bin aile sarmısak üretiyor ve bunlardan 40 ila 50’si Çin sarımsağı dikiyor. İthalat da en çok Çin’den oluyor. Bir miktar da sınır ticareti kapsamında İran’dan geliyor.”

VERGİ YENİDEN YÜKSELEBİLİR

Türkiye'nin genelinde bu yıl sarmısak verimi yüksek olduğundan iç talebin karşılanması konusunda sıkıntı olmadığına dikkat çeken Abdullah Eligüzeloğlu, “Dolayısıyla devletimizden ithalata izin vermemesini bekliyoruz. Geçen yıl fiyatlardaki olağanüstü artış üzerine ithalat vergisi düşürülmüştü. Şimdi hasat ile birlikte vergi yeniden yükseltilebilir” dedi.