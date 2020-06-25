Sarma sigaraya abluka Meclis’te

Teklif, kıyılmış tütünden yapılan sarma sigaralara üç koldan abluka getiriyor. Buna göre ‘makaron’ olarak adlandırılan ve tütün doldurulup filtreli hazır sigara yapılmasına yarayan boş sigaralar artık Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetiminde üretilecek. Makaronun yanı sıra sigara filtresi ve yaprak sigara kağıdının üretimin izin süreçleri de bakanlıkça denetlenecek. Bakanlıktan izin almadan makaron, yaprak sigara kağıdı ve sigara filtresi fabrikası veya imalathanesi kuran ve işletenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 binden 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Bakanlıktan belge almamış kişilerden makaron ve yaprak sigara kağıdı alanlara veya bu kişilere makaron ve yaprak sigara kağıdı satanlara da aynı cezalar uygulanacak. İzinsiz etil alkol, metanol, makaron, sarmalık kıyılmış tütün ve yaprak sigara kağıdı satanlara 20 bin liradan 100 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

Sarma tütün yapımında kullanılan otomatik makinelere el konulacak.

% 30 YERLİ TÜTÜN

Sigara üreticileri, ürünlerinde en az yüzde 30 oranında yerli tütün kullanacak. Bu kurala kademeli geçilecek. Yerli tütün oranı 2022’de yüzde 17, 2203’te yüzde 21, 2024’te yüzde 25 olarak uygulanacak. Kurala uymayanlara kilogram başına 8 ila 12 lira arasında ceza kesilecek. 22.00-06.00 saatleri arasında alkollü içki satışı yapanlara 65 bin liradan 320 bin liraya kadar para cezası kesilecek. Ayrıca bu yasağı 5 yıl içinde üç kez ihlal edenlerin de satış belgeleri iptal edilecek. Taklit gıda ve yem ürünlerini üretene idari para cezaları uygulanacak.