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Şarj istasyonları için hazırlıklar tamam

#EPDK#Elektrikli Araç#Şarj İstasyonu
Şarj istasyonları için hazırlıklar tamam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikli araçlar için Türkiye’nin her tarafında herkesin erişebileceği bir şarj istasyon yapısı geliştirmek istediklerini söyledi. Yılmaz, “Altyapı çalışmalarımızı yaptık. Düğmeye bastığımızda düzenlemeler çok kısa sürede olacak” dedi. Yılmaz, elektrikte kademeli fatura için de, “Maliyet çalışması yapacağız. Kademeli tarifenin hayata geçmesi yılbaşını bulur” dedi.

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ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, araç şarj istasyonları ve elektrikte kademeli tarife hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bir grup gazeteciye açıklamalar yapan Yılmaz, araç şarj istasyonlarıyla ilgili altyapı çalışmaları hakkında, “Bu düzenlemelerdeki hedefimiz Türkiye’nin her tarafında, herkesin erişebileceği istasyon yapısını geliştirmek. Bunun için gerekirse birtakım sübvansiyon ve mecburiyetler getireceğiz. Örneğin Kars’ta elektrikli şarj istasyonu yoksa orada araç alınamaz. Oraya kurdurmamız lazım. Bunu da sistemden beslememiz lazım” dedi. Dünyanın önde gelen şirketlerinin elektrikli araçlarda kullanılan pil teknolojisiyle ilgili olarak Türkiye’de yatırım yapacağını belirten Yılmaz, “Türkiye, gelecekte iyi bir enerji üssü olacak diye düşünüyorum” dedi. TOGG’un bir üretim kapasitesi olduğunu, şarj istasyonlarının eşgüdüm içinde yayılacağını anlatan Yılmaz, “Herhangi bir erişim problemi olmaması çok önemli. 1-2 yıl içerisinde Türkiye’nin her tarafında erişilebilecek noktaya gelmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

İHTİYAÇ NOKTALARI BELİRLENECEK

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Şarj istasyonlarının şebekeye ek yük getireceğine de dikkat çeken Yılmaz, “Onun için şebeke altyapımızda da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Elektrik üretimini artırmamız lazım, zaten artıyor. Önce ihtiyaç noktalarını belirleyeceğiz, kapasitelerine bakacağız. 15 dakikada ya da 2 saatte şarj edebilen var. Hepsi aynı anda gelişecek. Elektrik kurulu gücümüz de bu ihtiyaca cevap verecek çünkü elektrikte gücümüz artıyor” dedi. Şarj istasyonlarının istihdam oluşturacağını dile getiren Yılmaz, “Böyle yeni bir sistem gelecek ve bu yeni sistem geldiğinde de şarj istasyonunun her bir parçası için sanayi kurulacak. Sanayide de istihdam oluşacak” diye konuştu. Yerli şarj istasyonlarıyla ilgili çalışmaları da anlatan Yılmaz, “Yerli şarj istasyonunu üretebilir seviyedeyiz. Gelecekte bu, önemli bir ihracat kalemimiz olacak. Örneğin bizim kuruma kurulmuş olan istasyon, güneşten besleniyor ve yerli” açıklamasını yaptı. Araç şarj ünitelerinin maliyetinin gücüne göre değiştiğini kaydeden Yılmaz, “2 bin dolarlık da 30 bin dolarlık da var. Seri üretime geçildiği takdirde bu maliyetler çok ucuzlayabilir. Yaygınlaştıkça fiyatlar düşecek” diye konuştu.

Şarj istasyonları için hazırlıklar tamam

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‘KADEMELİ TARİFE YILBAŞINI BULUR’

EPDK Başkanı Yılmaz, kademeli fatura çalışmalarına yönelik de, “Maliyet çalışması yapacağız. Türkiye ortalamasını alacağız, tüketimi aşan maliyetini ödeyecek. Kademeli tarifenin hayata geçmesi de yılbaşını bulur. Ayrıca, şimdilik bir kademe ama bu ileride daha farklı olabilir. Öncelikle korumamız gereken bir mesken var” dedi.

‘İKMAL KRİZİ SÖZ KONUSU DEĞİL’

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dün sabah saatlerinde benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG’ye 25 kuruş zam geleceğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını kaydetti. EPDK’nın yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığı vurgulanarak, “Sadece kendi çıkarlarını düşünerek toplumumuzda huzursuzluğa sebep olan böylesi gerçek dışı haber ve yorumlar yapan ya da yaptıran kişiler hakkında da kurumumuz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi. EPDK açıklamasında, herhangi bir ikmal krizinin olmadığını da belirterek, “Kurumumuz tarafından otomasyon sistemi sayesinde bütün bayilerin anlık satışları takip edilmekte, herhangi bir bayinin fiyat artışlarından kâr etmek için vatandaşlarımıza akaryakıt satmadığının tespit edilmesi halinde çok ağır yaptırımlar uygulanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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#EPDK#Elektrikli Araç#Şarj İstasyonu

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