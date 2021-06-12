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HaberlerEkonomi HaberleriSarıkamış'ta 584,28 m² alana sahip günübirlik tesisler kiraya verilecek
GeriEkonomi Sarıkamış'ta 584,28 m² alana sahip günübirlik tesisler kiraya verilecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 12.06.2021 - 13:41 | Son Güncelleme:

Sarıkamış'ta 584,28 m² alana sahip günübirlik tesisler kiraya verilecek

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Sarıkamış'ta 584,28 m² alana sahip günübirlik tesisler kiraya verilecek

Kars İli Sarıkamış İlçesi İnönü Mahallesi 423 ada, 11 ve 12 no.lu parseller üzerinde bulunan 584,28 m² alana sahip günübirlik tesisler açık teklif usulü ile kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre kira şartnamesi alınması zorunlu olup kiraya verilecek olan söz konusu alanın kira şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden temin edilebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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