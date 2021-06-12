Sarıkamış'ta 584,28 m² alana sahip günübirlik tesisler kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre kira şartnamesi alınması zorunlu olup kiraya verilecek olan söz konusu alanın kira şartnamesi mesai saatleri içerisinde Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden temin edilebilir.

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