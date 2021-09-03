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Ekonomi
Haber Giriş: 03.09.2021 - 13:17 | Son Güncelleme:

Sarıçam İlçesi Çukurova Üniversitesi içme suyu inşaatı yapım işi

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Sarıçam İlçesi Çukurova Üniversitesi içme suyu inşaatı yapım işi

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Aski Genel Müdürlüğü Sarıçam İlçesi Çukurova Üniversitesi içme suyu inşaatı yapım işini ihale edecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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