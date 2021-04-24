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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.04.2021 - 11:35 | Son Güncelleme:

Sarıcakaya ilçesinde üretiliyor! Romanya, Almanya, İtalya ve Singapur'a satılıyor

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Sarıcakaya ilçesinde üretiliyor! Romanya, Almanya, İtalya ve Singapur'a satılıyor

Sarıcakaya ilçesinde yetiştirilen kuşkonmazlar, ülkede birçok şehre gönderilirken Romanya, Almanya, İtalya ve Singapur gibi ülkelere de ihraç ediliyor.

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 300 dönüm arazide yetiştirilen kuşkonmaz, kadınlardan oluşan hasat ekibi tarafından toplanarak yurt içi ve dışı pazarına sunuluyor. Sakarya Nehri'nin geçtiği 200 rakımlı Sarıcakaya ilçesi mikro klima özelliği ve uygun toprak yapısıyla birçok ürünün verimli şekilde yetişmesine olanak sağlıyor.

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Farklı endemik türlerin bulunduğu ilçede 300 dönüm arazide kuşkonmaz yetiştiriciliği yapılıyor. Toprağın hazırlanmasının ardından 3 yıl burada bekleyen kuşkonmaz, daha sonra uzun yıllar ürün veriyor. İlçede yıllık ortalama 200-250 ton kuşkonmaz yetiştiriliyor. Nisan ayında hasadına başlanan kuşkonmaz tarladan kadınlardan oluşan ekip tarafından toplanıyor. Kuşkonmaz yetiştiren şirketin üretimden sorumlu ziraat mühendisi Gökhan Karatepe, AA muhabirine, 2011 yılından beri Sarıcakaya'da kuşkonmaz yetiştirdiklerini söyledi.

Sarıcakaya ilçesinde üretiliyor Romanya, Almanya, İtalya ve Singapura satılıyor

İlk yıllarda 50 dönüm olan üretim sahalarını zamanla genişlettiklerini anlatan Karatepe, şunları kaydetti:
"Tarlaların dönümünde yaklaşık 2 bin 800 fide bulunuyor. Yüksek ve kaliteli rekolte için özel çeşitler yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz kuşkonmazın büyük çoğunluğunu iç pazara sunuyoruz. Yıllık hasadın yüzde 30'unu da ihraç ediyoruz. Romanya, Almanya, İtalya ve Singapur gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. İlçede kuşkonmaz üretimini artırmak için arazimizi genişletiyoruz."

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"KADINLARDAN OLUŞAN EKİBİMİZ, HASAT KONUSUNDA TECRÜBELİ"

Karatepe, hasadın 3 ay devam edeceğini aktararak, "Hasat ekibimiz kadınlardan oluşuyor. Dikkat isteyen bir süreç. Kuşkonmaz sürgününü keserken hemen yanındaki sürgünlere zarar verilmemesi gerekiyor. Zorlu hava şartları da olsa hasadın yapılması gerekiyor. Kadınlardan oluşan ekibimiz, hasat konusunda tecrübeli." diye konuştu.

Sarıcakaya ilçesinde üretiliyor Romanya, Almanya, İtalya ve Singapura satılıyor

Kuşkonmaz hasadı için Şanlıurfa'dan ilçeye gelen Havva Dağ ise bazen yağmurlu havalarda bile hasat yaptıklarını bildirdi. Yetişen kuşkonmazın tarlada kalmaması gerektiğine değinen Dağ, "Hasat sırasında olgunlaşan kuşkonmazın yanındaki sürgüne zarar vermemeye özen gösteriyoruz. Her bir sürgünün boyunu ölçüp kesiyoruz. Kuşkonmaz hasadı zevkli ve güzel bir iş." dedi.

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Hasat ekibinde yer alan Rukiye Sarıbatur da sabah erken saatlerde başlayan hasatta dikkatin önemli olduğunun altını çizdi. Hasat ettikleri kuşkonmazları marketlerde ya da yemek programlarında gördüğünde hoşuna gittiğini anlatan Sarıbatur, "Daha sonra kızlarla bir araya gelip nasıl hasat ettiğimizi konuşuyoruz. Hasat, kadın için zor değil." ifadelerini kullandı.

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