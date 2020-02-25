Saray Halı konkordatodan çıktı

Her iki şirket de tüm ticari borçlarını ödedi, vadesi gelmemiş banka borçları ise yapılandırdı. Saray Halı ve Saray Çiftliği için Kasım 2018’de konkordato talebinde bulunulmuştu. Mahkemenin verdiği tedbir kararı sonrası iki şirket ve hissedarları da rahat bir nefes aldı. Konkordato davası devam ederken söz konusu şirketler de hızla toparlandı. Hazırlanan raporlar ve yapılan değerlendirmeler sonrası konkordato davasından feragat edilmesi kararı alındı. Saray Halı ve Saray Tarım’ın konkordatodan çıkış kararı, aynı zamanda, benzer durumda olan şirketler arasında nadir bir örnek olarak öne çıktı.

Konu ile ilgili Kurmel Şirketler Grubu’ndan yapılan yazılı açıklamada “Başta şirketlerimizin kurucusu Kurmel Grup Yönetim Kurulu Onursal Başkanımız Necati Kurmel olmak üzere şirket ortaklarımızın da büyük destekleri ile konkordato süresi dolmadan, vadesi geçmiş olup olmadığına bakılmaksızın, tüm ticari borçlarımız ödenmiştir. Finans sektörüne olan borçlarımızın da vadesi gelenlerinin tamamı ödendiği gibi yakın gelecekte vadesi gelecek olanlar dahi ödenmiş ve/veya yapılandırılmıştır. Ayrıca yapılandırılan tüm borçlarımızın misliyle teminat altına alınması gerçekleştirilmiştir. An itibariyle vadesi gelmiş ve/veya teminatlandırılmamış herhangi bir borcumuz da kalmamıştır” denildi. Davaya konu şirketlerden Saray Halı yarım asır önce kurulurken, Saray Tarım bünyesinde ise Avrupa’nın en büyük çiftliklerinden biri bulunuyor.