Saraçoğlu Mahallesi yenilenen yüzüyle başkentin gözdesi olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hayata geçireceği projeyle yenilenecek Saraçoğlu Mahallesi, ulaşım kolaylığı, doğayla iç içe konaklama imkanları ve etkinlik alanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek.



Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi, Alman mimar Paul Bonatz tarafından projelendirildikten sonra Emlak Bankası tarafından 1940'larda hayata geçirildi.



Dönemin üst düzey bürokratlarına lojman olarak hizmet veren 434 konutluk yerleşim biriminin yapımı 1946 yılında tamamlandı.



80 bin 594 metrekare yüz ölçüme sahip alan içerisinde 2 ticari ünite ile 1 okul olmak üzere 45 tescilli blokta 437 bağımsız bölüm bulunan ve dönemin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu'nun 1944'te temelini attığı binalar, İkinci Ulusal Mimarlık Akımı'nın özelliklerini taşıyor.



Geleneksel Türk konut mimarlığının önemli ögelerinden çıkmaların, geniş saçakların ve kafes biçimli balkonların kullanıldığı az katlı yapıların yer aldığı, bahçe-kent anlayışıyla inşa edilen ve büyük kısmı yeşil alandan oluşan mahalle, çınar ve kestane ağaçlarıyla farklı bir iklim ve doğal özelliğe bürünüyor.



YENİ PROJEDE YEŞİL ALAN VE ANIT AĞAÇLAR KORUNACAK



Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilecek Saraçoğlu Mahallesi Koruma Yenileme ve Yaşatma Projesi'nde, alanda bulunan 210 tescilli ağaç ve anıt ağacın da korunması amaçlanıyor.



Çevresine kıyasla yeşil alan ve ağaçlandırmaların çok fazla olduğu mahallede hayata geçirilecek projede, var olan yeşil alan kurgusu devam ettirilerek ağaçların zarar görmesi önlenecek.



Alanda bulunan 45 tescilli yapı, yeni projede korunacak. Cepheleri yıpranan ve içleri atıl kalan yapılar, yeni projede restore edilecek. İç bölümleri düzenlendikten sonra yapılara yeni kimlikleri kazandırılacak.



Eski projede yer alan ve Paul Bonatz'ın tasarımını yaptığı eski dere yatağı, yeni projeyle canlandırılacak ve biyolojik gölet olarak kent halkının kullanımına sunulacak.



Proje alanındaki mevcut yollar korunarak iyileştirilecek ve yürüyüş alanları oluşturulacak. Yollar tek şeritli olarak düzenlenerek yaya kullanımı güçlendirilecek. Yol kenarındaki parapet duvarları korunarak yapılarla yol arasında bahçeler tasarlanacak.



YENİ PROJEDE ETAPLAR, KARAKTERİSTİK VE MİMARİ ÖZELLİKLERİNE GÖRE BELİRLENDİ



Saraçoğlu Mahallesi'nde bulunan tarihi doku ve kent belleğine sahip alanda hayata geçirilecek yeni proje karakteristik ve mimari özelliklerine göre belirlenen üç ana etaptan oluşacak. Etapların her birinin rekreasyon alanları fonksiyonlarına uygun olarak düzenlenecek.



Birinci etaptaki otel-ofis bölgesinin bulunan 15 blok, 166 konut ve 2 ticaret yapısı yerine yeni projede 15 blok, 16 dükkan, 124 ofis ve oteller yapılacak.

Geniş yeşil açık alanlarla entegre şekilde tasarlanan birinci etapta insanların doğayla iç içe konaklama imkanı bulması sağlanacak. Konforlu ve tarihi otel tasarımı da şehir merkezlerindeki "kent oteli" kimliğine özgün bir yorum getirecek.



Yeni projede, alandaki tescilli yapıları korumak için otel girişi, yapının geri kalanına entegre bir cam kütle şeklinde tasarlandı.



İKİNCİ ETABIN GÖZDESİ "BİYOLOJİK GÖLET" OLACAK



Otel-ticaret bölgesinde 12 blok, 70 dükkan ve 88 ofis yer alacak.

İkinci etapta, biyolojik gölet çevresinde rekreasyon, yeme-içme ve etkinlik alanları ile şehrin merkezine gece-gündüz aktif bir yaşam alanı ile canlılık kazandırılacak.



Otel, ofis ve ticaret bölgesinde zemin katlarda kurgulanan ticaret ve yeme içme alanları kafelerden oluşacak. Ticari alanlar, gölete ve sokağa yönelenler olarak ikiye ayrılacak.



ÜÇÜNCÜ ETAP, SESSİZ VE HUZURLU BİR KONUT YAŞAMI SUNUYOR



Üçüncü etaptaki konut bölgesinde bulunan 18 blok, 160 konut yerine yeni projede 12 blok, 120 konut ve 6 dükkan yapılacak.

Proje, alanda yaşayacak kişilere geniş rekreasyon alanları ile tarihi doku içerisinde yeşil sakin ve huzurlu bir yaşam alanı sunacak ve Ankara'ya şehrin merkezinde sessiz ve huzurlu bir konut yaşamı kazandıracak.



Mevcut halinde 45 blok, 434 konut, 2 ticarethane ve 1 okul olmak üzere 437 bağımsız birimden oluşan mahalleye, yeni projeyle 45 blok ile 120 konut, 92 ticarethane, 212 ofis ve oteller olmak üzere 429 bağımsız birim kazandırılacak.



İhalesi tamamlanan Saraçoğlu Mahallesi Koruma Yenileme ve Yaşatma Projesi ile yüksek teknoloji, enerji verimli, yalıtımlı, sıfır atık uyumlu akıllı bina özellikleriyle aslına uygun şekilde restore edilen binaların, 2023 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.