Saraçoğlu Mahallesi yenilendi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Başkentin kalbi Kızılay’da yer alan Saraçoğlu Mahallesi’ndeki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Ankaralıların hizmetine sunulacak olan Saraçoğlu Mahallesi, Başkentlilerin yeni buluşma merkezi olacak.

Bakan Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ni aslına uygun olarak yeniledik. 2016 yılında başlattığımız koruma, yenileme ve yaşatma projesiyle 125 bin metrekare alana sahip Saraçoğlu Mahallemiz yeniden Ankara'nın göz bebeği ve cazibe merkezi oluyor. 119 konut, 104 dükkân, 164 ofis ve işyeriyle birlikte toplam 387 bağımsız bölüm ve 155 odalı otel ile 210'u tescilli 3 bini aşkın ağacı ve biyolojik göletiyle sağlıklı, güvenli ve yeşil bir hayat alanını Ankaralı hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Konutlar, Emlak Konut tarafından e-ihale usulü ile çok yakında satışa sunulacaktır.” ifadelerine yer verdi.

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Saraçoğlu Mahallesi Projesi, Türkiye’nin ilk toplu konut projesi olma özelliğine sahip. Milli mimarlık anlayışının önde gelen örneklerinden olan Saraçoğlu Mahallesi, geçmişine uygun olarak geleneksel Türk evi temasının yansımalarını görüldüğü, tarihi dokusunu oluşturan tüm tescilli yapıları bulunduran ve yarım asrı aşan ağaçları koruyarak özgün yaşantısını gelecek nesillere taşıyan bir proje olma özelliğini taşıyor.