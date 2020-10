SAP’nin Türkiye’deki en büyük iş ortağı itelligence Türkiye, 6 yılda 6 kat büyüdü!

Bu dönüşüme liderlik eden en büyük şirketlerden birinin, itelligence Türkiye’nin CEO’su Dr. Abdülbahri Danış, yaşadığımız süreci iş dünyası ve kurumlar açısından değerlendiriyor:

“Yaşadığımız krizi yönetirken, adeta cerrahi müdahaleler yapmamız gerekti. Şimdi ise riski yönetme yani koruyucu hekimlik zamanı. Ama önce bünyeyi güçlendirerek başlamalı, ne olursa olsun dimdik ayakta kalabilen kurumlar yaratmalıyız. Bakış açımızı tümden değiştirmemiz lazım. Her sektörde, her alanda… Hastaları iyileştirmek elbette öndemli ama asıl çabayı herkesin sağlıklı kalması için harcamalıyız. Çünkü bu son pandemi değil, olmayacak da… Dimdik ayakta duran kurumlara ihtiyacımız var! Peki nedir bu kurumların en önemli özelliği? Hiçbir zaman yılmazlar. Dirençli, çevik ve dayanıklıdırlar. Hızla adapte olur, hızla aksiyon alır, sendeleyip düşse bile her zaman yeniden ayağa kalkar. İşte tüm kurumların, bir sonraki normalde ihtiyacı olan 2 yetkinlik tam da bunlar: Dayanıklılık (resilience) ve çeviklik (agility).”

SAP’nin Global | Platin İş Ortağı itelligence Türkiye’nin CEO’su Dr. Danış, müşterilerinin dijital dönüşüm yolculuklarında uçtan uca çözümler sunmaya ve yol arkadaşlığı yapmaya devam ettiklerini belirterek, 1050 kişiyi aşan uzman kadrolarıyla, 25 farklı sektörde 750’den fazla müşterileriyle pek çok başarı hikayesi yazarak, ülkemizin en büyük dijital dönüşüm projelerine imza attıklarına vurgu yapıyor. CEO, “Çok fazla değişken ve belirsizliğin olduğu bir ortamda ancak dimdik ayakta kalabilenler yoluna davam edebilecek. Geleceğe doğru yol alabilen şirketler, hem finansal hem insan gücü hem de operasyonel anlamda gerekli dayanıklılığa sahip olanlar olacak. Bu kapsamda Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki müşterileriyle birlikte yürüyen ve büyüyen itelligence Türkiye, tüm şirketlerin daha çevik, dayanıklı, esnek ve koşullara hızlı adapte olabilmesini sağlayan projelere imza atıyor. Dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik ve önderlik ediyor” diyor.

itelligence Türkiye, son 6 yılda ciro bazında 6, çalışan sayısı bakımından 3 katı aşkın büyüme kaydederek 2019 yıl sonu itibarıyla 336 Milyon TL cirosal büyüklüğe, Ağustos 2020 itibarıyla ise 1.050 çalışana ulaştı. Şirket, son 2 yıl içinde yatırımlarında da hız kesmeyerek ülkemizde ArGe & İnovasyon Merkezi kurdu, Müşteri Deneyimi & Destek Merkezi’ni ise yeniden yapılandırarak güçlendirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla İstanbul’da kurulan itelligence Türkiye ArGe merkezinde, SAP ve SAP dışı yazılım ve teknolojik uygulamalar geliştiriliyor. Müşteri ihtiyaçlarına uygun sektörel çözümler ve yeni ürünler oluşturularak, global uygulamaların Türkiye pazarına uyumlu hale getirilmesi için çalışılıyor. ArGe birimi, ülkemizin farklı sektörleri özelinde geliştirilen bu uygulamaları aynı zamanda dünyaya ihraç ediyor. Öte yandan SAP, Google, Amazon ve Microsoft Azure gibi bulut platformlarda IoT ve Blockchain gibi yeni teknolojiler üzerine çalışarak ortaya çıkardığı iş fikirlerini ürüne dönüştürmek amacıyla kurulan itelligence Türkiye inovasyon merkezi ile inovasyonu merkezde konumlandırmak isteyen tüm şirketlere herhangi bir ArGe yatırımı yapmadan iş çözümleriyle ilgili yenilikçi fikirlerini hayata geçirebileceği bir ortam sağlanıyor.

“PANDEMİYLE BİRLİKTE ORTAYA ÇIKAN İHTİYAÇLARA HIZLA ÇÖZÜM ÜRETTİK"

itelligence Türkiye, pandemiyle birlikte pek çok proje, fikir, inovatif yaklaşımı birlikte hayata geçirdiği yeni başarı hikayeleri yazmaya devam etti. Satıştan satınalmaya, üretimden kalite ve finansal sistemlerin dönüşümünü kapsayan dev SAP projelerini, uzman danışmanlık ekiplerinin uzaktan çalışma performansı ile birlikte hayata geçirme başarısını gösterdi.

Alınması gereken tedbirlerin, özellikle de yeni normale geçiş sürecinde sosyal mesafeye duyarlı olmanın önemini bilen ve bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran itelligence Türkiye, görüntü tanıma ve tarama teknolojisine dayanan yapay zeka bazlı temas tespit ve uyarı çözümünü hayata geçirdi. Dr. Danış, “it.safe&social ile fabrikalardan hastanelere, okullardan otel, market ve havalimanlarına kadar bir arada çalışma ya da bulunma zorunluluğu olan yerlerde sosyal mesafeden kaynaklı riskleri ortadan kaldırıp hem çalışanların sağlığını korumayı hem de şirketlerin çeşitli yaptırımlardan kaynaklı mali kayıplar vermesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Böylece faaliyetlerine yeniden başlayan birçok şirket, sürdürülebilir çalışma ortamına yeniden kavuşuyor” diyor.

Platform bağımsız pek çok hazır çözüme kolayca entegre olabilen ve kullandıkça öde modeliyle çalışıp, kullanılmadığında ek maliyet ya da fesih ücretinin olmadığı it.safe&social ile şirketler; üretim alanları gibi çalışanlarının yoğun bulunduğu yerlerde kameralar aracılığıya gerçek zamanlı sosyal mesafe ihlal tespiti yapıp ilgili kişilere anlık, günlük ve haftalık uyarılarda bulunabiliyor. Isı haritalarıyla belli alanlarda gerçekleşen toplu ihlalleri saptayıp, geçmişe dönük videoları analiz ederek karar mekanizmalarını anlık olarak tetikleyebiliyor. Ayrıca mevcut raporlara tam entegrasyon sağlarken, gelişmiş raporlama özelliğiyle değerli bilgilere ulaşarak olası risklere anında müdahale edebiliyor. Böylece çalışanların sağlığı gözetilerek iş yerinin güvenliği korunuyor, aynı zamanda şirket içi sosyal mesafe yönergelerinin geliştirilmesine katkı sağlanıyor.

ELDE ETTİĞİ BAŞARILAR, SINIRLARI AŞARAK, GLOBAL ÇAPTA İZ BIRAKACAK PROJELERE DÖNÜŞÜYOR

itelligence, dünyanın en büyük 10 IT çözüm sağlayıcısından biri olan NTT DATA bünyesinde faaliyet gösteriyor. 30 yıldır güveni değere dönüştüren itelligence, 2000 yılından bu yana Türkiye’deki kurumlara da hizmet veriyor. İş uygulamaları alanında dünya lideri yazılım şirketi SAP’nin Global | Platin İş Ortağı olarak, müşterilerinin dijital dönüşüm yolculuğunda, uçtan uca çözümler sunuyor ve yol arkadaşlığı yapıyor.

CEO, “Türkiye’deki 1050’yi aşkın uzman ekibimizle, 25 farklı sektördeki 750’den fazla müşterimizle pek çok başarı hikayesi yazarak, ülkemizin en büyük dijital dönüşüm projelerine imza atıyoruz. Elde ettiğimiz başarılar, Türkiye sınırlarını da aşarak, global çapta iz bırakacak projelere dönüşüyor. Bugün bir taraftan Türk danışmanlarımızla birlikte dünya genelinde pek çok ülkede projeler yapıyor, Türkiye’de geliştirdiğimiz ürün ve çözümleri tüm dünyada hayata geçiriyoruz. Diğer taraftan ise birlikte gerçekleştirdiğimiz dijital dönüşüm ve inovasyon projeleriyle, Türk şirketlerinin global ölçekte daha rekabetçi olmalarına ve büyümelerine katkı sağlıyoruz” diyor.

ELDE ETTİĞİ BAŞARILARLA BİRBİRİNDEN DEĞERLİ ÖDÜLLER ALIYOR

itelligence Türkiye, dev dijital dönüşüm projelerindeki danışmanlık hizmetleri, lisans satışları ve ilk nitelikli uygulamaların Türkiye’de hayata geçirilmesi gibi pek çok farklı alanda yaptıklarıyla ödülleri yalnızca kendisi değil, tüm ekip arkadaşları ve bu yolu birlikte yürüdüğü müşterileriyle beraber alıyor. Ödüller yalnızca elde ettikler başarıların birer sonucu. itelligence Türkiye için en büyük ödül, müşterilerinden gelen “inanılmaz bir iş çıkardık, teşekkür ederiz” mesajları oluyor.

itelligence, her sene “SAP’nin Global Oscarları” olarak kabul edilen SAP Pinnacle Ödülleri’ni kazanmayı alışkanlık haline getirdi. SAP Pinnacle 2020 Ödülleri kapsamında, insan kaynakları ve akıllı harcama yönetimi çözümlerinde “Yılın İş Ortağı” seçilirken, bir önceki sene “Yılın Global | Platin İş Ortağı” ödülünün yanı sıra, SAP İnovasyon Ödülleri’nde iş süreçlerine yönelik geliştirdiği inovasyonlarla ödüle layık görülerek başarılarını perçinledi. SAP Partner Mükemmellik Ödülleri adı altında müşteri bağlılığı alanındaki çalışmaları ve SAP müşteri deneyimi çözümlerinde bölgede en fazla sayıda projeye imza atarak itelligence Türkiye olarak EMEA genelinde de ödül aldı.

Şirket; SAP ekosistemine sunduğu katkılar sebebiyle, her yıl geleneksel olarak SAP Türkiye tarafından düzenlenen ve tüm iş ortaklarını buluşturan “SAP İş Ortakları Günü”nde ödül alma geleneğini de sürdürüyor. Bilişim 500 araştırmasında geçtiğimiz senelerde yakaladığı başarıyı 2019’da tekrarlayarak, “Uluslararası Üreticinin Türkiye Temsilcisi" alanında “Yazılım” kategori birinciliğinin yanı sıra “ERP Yazılımı”, “Veri Ambarı ve İş Zekası Yazılım” kategorilerinde de en büyük danışmanlık şirketi olmanın gururunu yaşıyor.

Dr. Danış, “itelligence Türkiye olarak inovasyonun ve şirketlerin gelecek vizyonunu destekleyen dijital dönüşümün ön planda olduğu projelerimizle sektörümüzde ve ekosistemde fark yaratarak, pazar liderliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz” diyor. İlandır...