Sapanca’ya 450 milyon lira yatırımla yeni otel

DÜNYA 2020 yılının başından bu yana pandemi ile mücadelesini sürdürüyor. Birçok ülke yeni tedbirleri devreye alırken, bazı sektörler pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Bu sektörler arasında turizm de yer alıyor. Dünya çapında seyahat eden turist sayısında büyük düşüşler yaşanıyor olsa da, turizmde yeni yatırımlar yapılmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde yatırımını devreye alan gruplar arasında NG Güral da bulunuyor. Sapanca’da bir oteli bulunan NG Güral yaklaşık 450 milyon TL’ye mal olan ikinci otelini, pandeminin yoğun olarak hissedildiği bir dönemde devreye aldı.

40 GÜNDE TAMAMLANDI

NG Hotels’in davetlisi olarak gittiğimiz Sapanca’da yeni otelleri ile ilgili, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, bir grup gazeteciye bilgi verdi. NG Sapanca ve NG Afyon’dan sonra Sapanca’daki 2’nci otel yatırımlarını devreye aldıklarını ifade eden Gür, “Otelimizde 270 oda bulunuyor. Toplam yatırım tutarı ise 450 milyon TL. 2.5 yıl önce inşasına başladığımız otel için ilk etapta belirlediğimiz bütçe 300 milyon TL’ydi. Ancak yaşanan durum nedeniyle maliyet 450 milyon TL’ye kadar çıktı. Pandemi sürecinde açıp açmama konusunda tereddüt yaşadık. En sonunda açmaya karar verdik. Bu kararının ardından 40 gün içinde rekor sayılabilecek bir zamanda otelimizi açmayı başardık. Yaklaşık 15 gün önce de satışlara başladık” dedi.

YOĞUN İLGİ

Sapanca’nın bulunduğu bölge itibariyle uçağa binmeden ulaşılabilecek güzel bir tatil bölgesi olduğuna değinen Hediye Güral Gür, “Satışa açtığımız günden bu yana bizi memnun eden ilgi ve alaka gördük. İlk satışı da ‘kral dairesi’ için yaptık. Daha önce Sapanca’daki diğer otelimizde de konaklayan müşterimiz yeni otelimizde konaklamak için ‘kral dairesini’ tercih etti. Hemen ardından diğer satışlarımız ise suit odalara geldi. Bu ilgi bizi memnun etti. Kral dairesinin gecelik fiyatı 15 bin TL seviyelerinde” ifadelerini kullandı.

‘SABIRSIZLIKLA SÜRECİN BİTMESİ BEKLENİYOR’

YAŞANAN pandemi nedeniyle otel yatırımının geri dönüş süresinin 1-2 yıl içinde ortaya çıkacağına değinen NG Hotels CEO’su Kamil Berk ise, “Pandemi nedeniyle insanlar evlerine kapandı. Tatiller, iş toplantıları ertelendi. Artık insanlar online toplantılardan sıkıldı. Herkes sabırsızlıkla bu sürecin bitmesini bekliyor. Pandeminin ardından hem tatillerde hem de iş seyahatlerinde çok ciddi patlama olacak” diye konuştu.

ÇOCUKLARA VE YETİŞKİNLERE ÖZEL ALANLAR

OTELİN toplantı ve kongreler için uygun inşa edildiğini belirten NG Hotels Genel Müdürü Tezcan Özdemir, “Pandemi sonrasında kongreler ve toplantılar yeniden başladığında iki otelimizle öne çıkacağız. Sapanca bulunduğu bölge itibariyle otomobille yapılacak kısa mesafelerde yaklaşık 30 milyon kişilik nüfusa hitap edebiliyor” dedi. Otelde 5 bin metrekarelik spa alanı bulunduğunu dile getiren Özdemir: “Otelde çocuklar için de özel alanlar yapıldı. Yetişkinler için de eğlence merkezi bulunuyor. Otelimiz yarım pansiyon olarak hizmet verecek.”