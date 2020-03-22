‘Şantiyelerde tedbir alınsın’

Çin’den sonra tüm dünyada yayılan koronavirüs salgını Türkiye’de de etkisini her geçen gün arttırıyor. Virüsün yayılmasını engellemek için birçok konuda önlem alındı, alınmaya da devam ediliyor. Bu süreçte şirket de ya evden çalışma sistemine geçti ya da çalışmalarına ara verdi. Ancak inşaat şirketleri faaliyetlerine devam ediyor.

İŞÇİLERDEN ŞİKÂYET VAR

Koronavirüse karşı şantiyelerde önlem alınması gerektiğini söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Topçu sözlerine şu şekilde devam etti: “Şantiyeler işçi sağlığı ve güvenliği açısından riskli durumda. Bu konuda işçilerden gelen şikayetler var. Bu nedenle iş sağlığı uzmanlarına, şantiye şeflerine ve işverene sorumluluk düşmektedir. Hem işçi hem de işveren sağlığı için şantiyelerde koronavirüse karşı önlemler alınmalı. Bu önlemleri almayan şantiyeler geçici olarak kapatılmalı.”

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Çağrıda, şantiyelerde bulunan yatakhane, ofis, duş, yemekhane ve tuvaletlerin koronavirüs nedeniyle dezenfekte edilip denetimlere tabi tutulması gerektiğine dikkat çekildi. Çalışmalarına ara vermeyen şantiyelerde koronavirüs nedeniyle alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:



- Koronavirüs salgını ile bağlantılı koruyucu ekipmanın doğru kullanımı hakkında işçiler bilgilendirilmeli.



- İşçilerin kendilerinde koronavirüs semptomlarını hissettiklerinde çalışma alanlarından izole olabilmesini sağlayacak uygun şartlar yaratılmalı.



- Çalışanlar sık sık ellerini yıkamalı, diğer işçilerle el sıkışma vb fiziksel teması minimuma indirmeli.



- Virüsün bulaşmasını önlemek için gerekli güvenlik mesafeleri dikkate alınarak soyunma odasının aynı anda en fazla kaç kişi tarafından kullanılabileceği belirlenmeli.

- Temizlik alanlarında temiz su, sabun, dezenfektan ve tek kullanımlık havlular bulundurulmalı.

- Kıyafetler 60 ile 90 derece arasında yeterli miktarda deterjanla yıkanmalı.



- Odalardaki yatak, koltuk vb mobilyalar virüsün bulaşmasını önlemek için güvenli mesafe dikkate alınarak düzenlenmeli.



- Çalışanların ve diğer personelin oda ziyaretleri minimum seviyelere indirilmeli.



- İçme suyu kapalı ambalajlarda temin edilmeli.



- Yemekhanelerde tek kullanımlık bardak, tabak sağlanmalı. Sağlanmadığı takdirde temizlik işlemleri vakit kaybetmeden yüksek ısılı temizlik makineleri ile gerçekleştirilmeli.



- Yemekhanelerinde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için öğle arası süreleri uzatılmalı, yemekhanelerde oturma düzeni güvenli mesafe teşkil edilecek şekilde organize edilmeli.



- Ortak kullanılan buzdolapları günde en az iki defa dezenfekte edilmeli veya bu dolapların kullanımı kısıtlanmalı.



- Aynı çalışma sahasında aynı anda farklı işleri yapan birden fazla ekibin çalışması mümkün olsa bile yalnızca bir ekibin çalışması sağlanmalı.



- Çalışanların birbirlerine en az 2 metre mesafe ile çalışması sağlanmalı.



- Dijital konferans çözümleri kullanılarak fiziksel toplantılardan kaçınılmalıdır.