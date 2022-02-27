Şantiyelerde çimento problemi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aralık ayında maliyet endeksi geçen yıla göre yüzde 67.74, malzeme endeksi yüzde 85.77 arttı. Bunun ortalama rakam olduğunu belirten inşaat sektörü temsilcilerine göre son bir yılda farklı kalemlerde yüzde 200 ile yüzde 400 arasında değişen oranda zam yapıldı. Alınan son zam kararı ise inşaat firmalarını isyan ettirdi. Çimentoda ton başına 150 lira fiyat artışı yapılacağını belirten sektör temsilcileri fahiş artışın kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Fiyatlardaki artışı maliyet etkisi olarak değerlendiren çimento sektörü ise Rusya-Ukrayna savaşının tedarikte soruna yol açacağına dikkat çekti.



YÜZDE 190 ARTIŞ

Çimentoya zam konusunu değerlendiren Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, “Ocak 2021’de çimentoda ton fiyatı 275 liraydı. Bugün 650 lira civarında. Beton firmalarına verilen bilgiye göre 1 Mart tarihinden itibaren 150 lira zamla 800 lira olacak. Bu da toplamda yüzde 190’ı aşan artış anlamına geliyor. Tüm dünyada emtia fiyatları artarken malzemelerin de artması doğal, hak veriyoruz. Ancak çimentoda durum farklı. Burada maliyet artışı kaynaklı değil keyfi davranılıyor” dedi. Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması ile çimento ihracatının sekteye uğradığını belirten Çelik, “İhracat azalınca iç piyasada ürünün ucuzlaması beklenirken aksi oluyor. Biz ucuzlaması bir yana, ihracat rakamları ile iç piyasaya vermelerine razıyız. İhracat rakamı 52 dolar, maliyetleri düşünce 40-42 dolar. Yurtiçinde üreticiler olarak biz bu rakamla alamıyoruz” ifadelerini kullandı. İnşaat maliyetleri içinde en önemli kalemlerin başında çimentonun geldiğine dikkat çeken Ahmet Çelik, “Artan maliyet sonunda konut fiyatına ve dolayısıyla tüketiciye yansıyacak” dedi.

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‘FIRSATÇILIK YAPILIYOR’

Çimento üreticilerinin maliyetlerinde artış olduğunu, ancak bunun zaten fiyatlara yansıtıldığını belirten İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, “Enerji maliyetleri kaynaklı zam zaten yapılmışken bu yeni zammın bir açıklaması olamaz. Bunun adı fırsatçılık” ifadelerini kullandı.

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TEDARİK SORUNU GÜNDEMDE

ÇİMENTO sektöründeki maliyet artışlarına dikkat çeken Türkçimento CEO’su Volkan Bozay, “Sanayiden çok enerji firması gibi çalışıyoruz. Maliyetimizin yüzde 80’i enerji. 2020 Aralık ve 2021 Aralık döneminde petrokokta yüzde 529, ithal kömürde yüzde 382, elektrikte yüzde 126 fiyat artışı oldu. Emtia fiyatlarının artışı sadece bizi değil birçok sektörü derinden etkiliyor. Biz de ciddi fedakarlıklar yaparak yola devam ediyoruz. En büyük paydaşımız olan konut ve altyapı sektörünü yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Bozay Rusya Ukrayna savaşının tedarikte yaratağı aksamalara dikkat çekti. Sektörün en büyük tedarikçilerinden olan Rusya’dan 1.5 milyar dolarlık kömür alımı yaptığını belirten Bozay, “Bugün gemilerin çıkamadığı bilgisi geldi. Bu da tedarikte yaşanacak ciddi sorunlar için bir sinyal” dedi.