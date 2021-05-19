Şantiyeler hareketleniyor

Ülke genelinde belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatları ocak-martta geçen yılının aynı dönemine göre bina sayısı bazında yüzde 131.8 arttı. Bu dönemde ruhsat verilen binalar içinde müstakil yapıların sayısının artması da dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 131.8, bunların yüzölçümü yüzde 87.5, değeri yüzde 144.3, daire sayısı yüzde 105.6 arttı. Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 33.2 milyon metrekare oldu. Bunun 19.5 milyon metrekaresi konut, 7.5 milyon metrekaresi konut dışı alanlar ve 6.3 milyon metrekaresi ortak kullanım alanları olarak kayıtlara geçti. Öte yandan belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde (iskan) ise bina sayısı yılın ilk 3 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12.5, yüzölçümü yüzde 4.4, değeri yüzde 34.5, daire sayısı yüzde 2.1 artış kaydetti.

YENİ KONUT TALEBİ

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, 2019 ve 2020 ilk çeyrekte üretimin az olduğunu bu nedenle baz etkisi yaşandığını söyledi. Bununla birlikte stokların azaldığını ve piyasada yeni konut talebinin arttığını belirten Altan Elmas, “Salgın tüm sektörleri olduğu gibi inşaatı da etkiledi. Mart ayında atılan normalleşme adımları sonrasında ruhsat başvuruları artış gösterdi” dedi. Yeni inşaatlardaki maliyet artışına dikkat çeken Elmas, “Mart ayında tonu 5 bin 800 lira olan demir bugün 7 bin 450 lira. Yeni üretilen konutların maliyeti bitenlerden ortalama yüzde 40 fazla. Maliyet artışı fiyatlara yansıyınca satış üzerinde baskı oluşacak” dedi.

MÜSTAKİL EVLERİN SAYISI ARTTI

Yılın ilk 3 ayında ruhsat verilen yapıların özelliklerine bakıldığında salgının etkisi ile müstakil konutlara ilginin artması dikkat çekti. 2021 yılının ilk üç ayında kullanma amacına göre 23.8 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2.4 milyon metrekare ile ‘bir daireli ikamet amaçlı binalar’ izledi. Ruhsat verilen 1 daireli binaların geçen yılın aynı döneminde yüzölçümü 732 bin metrekareydi. Geçen yıl ocak-martta ruhsat verilen 1 daireli bina sayısı 3 bin 834’ken, bu yıl 11 bin 572 oldu. Tüm ruhsat verilen yapılar içinde tek daireli yapıların payı geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.2 olurken, ocak-mart 2021’de yüzde 7.1’e çıktı.

PROJELER RAFTAN İNİYOR

Bir süredir beklemede olan konut üreticilerinin harekete geçtiğini belirten İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Bekleyen projeler raflardan inmeye başlıyor. Bunda stokların erimesinin de etkisi büyük. Hatalı lokasyonda ve hatalı fiyatlı projeler var ama bu stok değil, satılmayan talep görmeyen işler. Doğru konumdaki doğru projede stoklar ciddi oranda eridi. Bu da yeni yatırımların dolayısıyla yeni ruhsatların önünü açtı. Önümüzdeki günlerde dövizden mevduattan kazanan yine gayrimenkule yönelecek” dedi. Pandemiden birçok sektörde olduğu gibi inşaat sektörünün de zarar gördüğünü dile getiren Durbakayım, “Sektörde faaliyet gösteren firmalar, bozulan nakit akış dengeleri nedeniyle vergi ve sigorta ödemelerini yapamaz hale gelmiş, bu dönemde mali tablolarının da dengesi bozulmuştur. Bu gibi durumlarda devletimizin yine devreye girerek, sektörleri ve ekonomiyi destek desteklediğini biliyoruz. Son üç yıldır art arda gelen döviz ve pandemi krizlerin yarattığı ekonomik tahribatı onarmak için yine böyle bir destek bekliyoruz. Ancak vergisel ve muhasebesel düzenlemelerle nefes alabiliriz” şeklinde konuştu.

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