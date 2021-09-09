‘Şantiyeler 15 gün duracak’

Konuyla ilgili açıklama yapan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, “2 Eylül’den sonra fiyatların gerilemesini bekledik ama 1 lira dahi düşüş olmadı. Bu nedenle Türkiye İnşaat sektörünün çatı kuruluşu İMKON olarak, alt federasyonlarımız ve birliklerimizle birlikte aldığımız çimento zammını boykot kararımızı tüm Türkiye’de 9-24 Eylül tarihleri arasında iş durdurarak uygulayacağız. Amacımız kimseyle kavga etmek değil, sorunu çözmek. Fiyat bugün düşerse, bugün boykottan vazgeçeriz. Ancak 15 gün sonunda herhangi bir gelişme olmazsa bu defa yeni iş bırakma kararları gelebilir” diye konuştu.

MALİYET ARTIŞI

Geçen yıl yaklaşık 150 lira olan çimentonun ton fiyatının 400-450 liraya çıktığını belirten Tahir Tellioğlu, “120 bin üyemizle aldığımız bu karar maalesef tüketicileri, inşaata bağlı 250 alt sektörü ve ülke genelinde yapılan kentsel dönüşüm projelerini olumsuz etkileyecek. Ama amacımız çimentodaki bu fiyat artışına dur demek” ifadelerini kullandı. Öte yandan TÜRKÇİMENTO 63. Genel Kurulu’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, çimento maliyetlerinin yaklaşık yüzde 80’ini döviz bazlı yakıt, elektrik gibi enerji girdilerinin oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: “Buna karşın artışları tam olarak fiyatlara yansıtmayarak, ülkemizin kuruluşundan bu yana sürdürdüğümüz milli beraberlik anlayışıyla, ülke ekonomisine sunduğumuz katkıdan taviz vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

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