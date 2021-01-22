Sanofi'den hisse satışı

Bangladeşli ilaç üreticisi ve ihracatçısı Beximco Pharmaceuticals, yaptığı açıklamada, 48 milyon dolar taban fiyatından hisselerini satın almak için Sanofi ile anlaşmaya vardıklarını bildirdi.



Şirket, hisselerin devrinin 3 ila 9 ay içinde tamamlanacağını kaydetti.



Bangladeş ilaç sektöründe 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Sanofi ilaç firması 2019 yılında, sektör çalışanlarına göre, yerel şirketlerle rekabet etmenin zor hale geldiği gerekçesiyle Bangladeş’ten ayrılma kararı almıştı.



Ağırlıklı olarak patent süresi dolmuş düşük maliyetli jenerik ilaçlar üreten ve yaklaşık 150 ülkeye ilaç ihracatı yapan Bangladeş, sektörde yaklaşık 3 milyar dolarlık bir iç pazara sahip.



Sanofi, ilaç üretiminin yanı sıra, doğrudan Fransa, ABD, İngiltere ve Almanya’dan, aşı, kemoterapötik ilaçlar ve insülin ithalatı gerçekleştiriyor.



Öte yandan Bangladeş’teki yan kuruluşu üretim sürecine dahil edilmese de Sanofi, İngiliz şirketi GlaxoSmithKline ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretimi üzerinde çalışıyor.