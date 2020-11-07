‘Sanayiden’ 13 milyar dolarlık ihracat rekoru

Türkiye’nin ‘Milli Teknoloji Güçlü Sanayi’ vizyonuyla desteklediği sanayi sektörü ekimde 13.3 milyar dolarla tarihin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşırken, sektörün kasım ve aralıkta da aynı performansı göstermesi durumunda koronavirüs kaynaklı kayıplarının sınırlı kalacağı görülüyor.

NİSANDA GERİLEMİŞTİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’de de yıla iyi başlayan ve ocak, şubat aylarında 11.1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sanayi sektörü, hastalığın ilk ortaya çıktığı mart ayında 10 milyar dolar seviyelerine geriledi. Sektörün ihracatı, koronavirüs yayılımının engellenmesi amacıyla tedbirlerin sıkılaştırıldığı nisan ayında ise 6.2 milyar dolarla mayıs 2009’dan bu yana en düşük seviyeye indi. Bu tarihten itibaren yükselişe geçen sanayi sektörünün ihracatı, mayısta 7.1 milyar dolar, haziranda 10.2 milyar dolar ve temmuzda 11.5 milyar düzeyinde kaydedildi. Ağustos ayında yeniden 10 milyar doların altına inen sektörün dış satımı eylülde 12.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, ekimde 13.3 milyar dolarla tarihin en yüksek aylık ihracat rakamı kaydedildi.



Böylece sektörün 10 aylık dış satım hacmi de 102.2 milyar dolara ulaştı. Sanayi sektörünün geçen yılın tamamında gerçekleştirdiği ihracat 138.2 milyar dolarla cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştı. Bu da yılın tamamlanmasına 2 ay kala geçen yılki seviyenin yakalanması için sektörün yaklaşık 36 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Tüm bu sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, sanayi sektörünün kasım ve aralıkta, ekim ayındakine benzer düzeyde ihracat gerçekleştirmesi halinde 10 milyar doların altında bir kayıpla 2020’yi tamamlayacağı görülüyor.

TOPARLANMA DEVAM EDİYOR

Sanayi sektörü ve ekonomik büyümenin gidişatına ışık tutan Sanayi Üretim Endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve İSO Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerine bakıldığında, sektörün dipten dönüşü yaşadığı ve toparlanmasını sürdürdüğü görülüyor.

TÜİK verilerine göre, Sanayi Üretim Endeksi ocak ayına başladığı 108.7 değerinden şubatta 111.5’e, martta 113.9’a yükseldi. Endeks, tedbirlerin artırıldığı nisan ayında ise 78.1 ile Ağustos 2013’ten sonra görülen en düşük seviyeye geriledi. Bu dönemden sonra yükselişe geçen endeks ham değeri, temmuzda 119.5 ile yılın en yüksek değerini aldı.

102 MİLYAR DOLARLIK DIŞ SATIM

Sanayi sektörü yılın 10 ayında 102.2 milyar dolarlık dış satıma imza atarken, bu rakama alt sektörlerden en çok otomotiv endüstrisi katkı verdi.

Otomotiv endüstrisi bu yıl dış satımında her ne kadar ciddi bir kayıp yaşasa da geride kalan 10 ayda gerçekleştirdiği 20 milyar doların üzerindeki bir ihracat hacmiyle sanayinin lokomotifi olma özelliğini kaybetmedi.

Aynı dönemde, sanayi sektörünü kimyevi maddeler ve mamulleri 14 milyar 829.9 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 13 milyar 976.6 milyon dolarlık, çelik de 10 milyar 101.1 milyon dolarlık ihracatla besledi. Bu sektörleri 8 milyar 730.1 milyon dolarlık ihracatla elektrik-elektronik ve 6 milyar 674.6 milyon dolarlık dış satımla da demir ve demir dışı metaller takip etti.