Sanayideki istihdam 3,6 milyona yükseldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenin büyük acısı... Saatler sonra ilk paylaşımEce Erken'in büyük acısı... Saatler sonra ilk paylaşım!#Ece Erken
ABD son kartını masaya koydu... Pazarlık yeniden başladıABD son kartını masaya koydu... Pazarlık yeniden başladı#RUSYA
100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar Aman dikkat'100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar' Aman dikkat!#Emlak Yatırımı
Acı haberin ardından ilk kez görüntülendi Yıkıldı Keşke ben ölseydimAcı haberin ardından ilk kez görüntülendi! Yıkıldı! 'Keşke ben ölseydim'#Ece Erken
Rusya-Ukrayna geriliminde son dakika gelişmesi... En net yanıtRusya-Ukrayna geriliminde son dakika gelişmesi... En net yanıt!#RUSYA
MİTten nokta operasyon Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildiMİT'ten nokta operasyon! Terörist Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi#MİT
Türkiyeyi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli olduTürkiye'yi sarsan cinayette yeni gelişme... Katilin kimliği belli oldu!#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Hayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğluHayallerle gerçek arasındaki fark: Ekrem İmamoğlu#Ekrem İmamoğlu
Geri adımların en güzelidir buGeri adımların en güzelidir bu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
TOGG, CESte yer alan en iyi 20 marka arasına girdi TOGG, CES'te yer alan en iyi 20 marka arasına girdi#TOGG
Arkasındaki büyük felaket... Çinin yasağı onlara yaradı Dünyanın en büyüğüArkasındaki büyük felaket... Çin'in yasağı onlara yaradı! Dünyanın en büyüğü#Kripto Madenciliği
Sosyal medyada çok tehlikeli akım Hasarı kesinlikle kalıcı olurSosyal medyada çok tehlikeli akım! 'Hasarı kesinlikle kalıcı olur'#Sosyal Medya
İsmet İnönünün el yazısı notu 86 yıl sonra ortaya çıktıİsmet İnönü'nün el yazısı notu 86 yıl sonra ortaya çıktı#İsmet İnönü
Efsane dizinin 72 yaşındaki oyuncusu aşkı internette buldu: Aramıyordum, o bana geldiEfsane dizinin 72 yaşındaki oyuncusu aşkı internette buldu: Aramıyordum, o bana geldi#Patrick Duffy
Kur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştıKur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor: 209 milyar liraya ulaştı#Fuat Oktay
HABERLEREkonomi Haberleri

Sanayideki istihdam 3,6 milyona yükseldi

#Çalışan#Sanayi#TOBB
Sanayideki istihdam 3,6 milyona yükseldi

2021’de Sanayi Kapasite Raporu sayısı 85 bin 790’a, sanayideki istihdam ise 3,6 milyona yükseldi. Sanayi tesisi başına en çok çalışanı olan il Çankırı oldu. Sonrasında Zonguldak, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik illeri geldi.

Haberin Devamı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2021 yılı sanayi kapasite raporunu açıkladı. Buna göre, 2021 yılı sonu itibariyle 85 bin 790 adet geçerli Sanayi Kapasite Raporu bulunuyor. 2020 yılında 79.221 olan Kapasite Rapor sayısı, 2021 yılında yüzde 9,5 artışla 85.790 oldu.

Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 43,4’ünde 1-9 arasında, yüzde 39,8’inde 10-49 arasında, yüzde 8,1’inde 50-99 arasında, yüzde 6,1’inde 100-249 arasında, yüzde 2,7’sinde ise 250’den fazla çalışan oldu.

Gözden Kaçmasın

TOGG, CESte yer alan en iyi 20 marka arasına girdi TOGG, CES'te yer alan en iyi 20 marka arasına girdiHaberi görüntüle

YÜZDE 8.1 ARTTI

2021 yılında sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 8,1 artışla 3 milyon 575 bin 655 oldu. Toplam çalışanların yüzde 5,2’si 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 22,2’si 10-49, yüzde 13,6’sı 50-99, yüzde 22,4’ü 100-249, yüzde 36,6’sı ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam edildi. İstihdamın en fazla olduğu ilk beş il sırası ile İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli ve Ankara oldu.En az çalışan bulunan son beş il ise sırası ile Bayburt, Ardahan, Tunceli, Hakkâri, Iğdır oldu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Arkasındaki büyük felaket... Çinin yasağı onlara yaradı Dünyanın en büyüğü kurulduArkasındaki büyük felaket... Çin'in yasağı onlara yaradı! Dünyanın en büyüğü kurulduHaberi görüntüle

EN ÇOK MÜHENDİS DOĞU MARMARA'DA

2021 sonu itibariyle sanayi tesislerinde en çok mühendis Doğu Marmara’da çalışmakta. Doğu Marmara’da çalışan 38 bin 940 mühendise karşılık, İstanbul’da 38 bin 342, Batı Anadolu’da 34 bin 869, Ege’de 25 bin 224, Akdeniz’de 10 bin 677 mühendis sanayi tesislerinde istihdam edildi. Toplam çalışanların yüzde 4,9’unu mühendis, yüzde 4,5’ini teknisyen, yüzde 6,2’sini usta, yüzde 72,1’ini işçi, yüzde 11,1’ini idari personel oluşturdu.

Gözden Kaçmasın

Altında sert düşüş Yatırımcılar son gelişmelere dikkat...Altında sert düşüş! Yatırımcılar son gelişmelere dikkat...Haberi görüntüle

EN ÇOK ÇALIŞANI OLAN İL ÇANKIRI

2021 sonu itibariyle sanayi tesislerinde ortalama 41,7 kişi çalışmakta. Sanayi tesisi başına en çok çalışanı olan il Çankırı oldu. Sonrasında Zonguldak, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik illeri geldi.

2020-2021 döneminde; yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 2,4 olarak sabit kaldı. Orta-yüksek teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 24’ten yüzde 24,3’e, orta-düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 31’den yüzde 30,6’ya, düşük teknoloji kapsamındaki sanayi tesislerinin oranı yüzde 44,’ten yüzde 42,8’e değişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çalışan#Sanayi#TOBB

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı
Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

Deniz Marşan ve Karim Maruf evlendi

#Deniz Marşan