Sanayide tempolu üretim

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40.7 yükseldi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, mayısta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33.4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 42.8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 20.9 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 39.5 artış oldu.



AYLIK YÜZDE 1.3

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 1.3 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 8.4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.7 düşüş gösterdi. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38.2 artmasını bekliyordu. Mayıs döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 38.8 artacağını öngörülmüştü.



BÜYÜMEDE ETKİSİ

Veriye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, beklentiden daha iyi olan sanayi üretimi verilerinin büyümedeki kuvvetli momentumun devam ettiğini göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. Yıllık bazda çift haneli artma ihtimali bulunan sanayi üretimindeki genel eğilimin, yıllık GSYH büyümesine ilişkin tahmin aralığını da yukarı yönlü olarak açabileceğine işaret eden Erkan, “Mayıs ayında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kapanma dönemine de denk gelmesi itibariyle 49.3 ile daralma bölgesine girmişti. Buna karşılık, sanayi üretimindeki aylık değişimin yüzde 1.3 gibi iyi sayılabilecek bir artışa işaret ettiğini görüyoruz” diye konuştu.

CİRO ENDEKSİ % 78.4 ARTTI

TÜRKİYE İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini de açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi mayısta aylık bazda yüzde 3.3 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 78.4 yükseldi. Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta yıllık bazda yüzde 99 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de mayısta bir önceki aya göre yüzde 4.9 yükseldi. İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 50.4 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde bir önceki aya göre yüzde 6 yükseliş gerçekleşti.

PERAKENDEDE YÜKSELİŞ

MAYIS ayına ilişkin perakende satış endeksleri de açıklandı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta yıllık bazda yüzde 27 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10.6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 39, otomotiv yakıtı satışları yüzde 28.5 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta bir önceki aya göre ise yüzde 6.1 azaldı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7.6, otomotiv yakıtı satışları bir önceki aya oranla yüzde 2.2 düştü. Cari fiyatlarla perakende ciro mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49.2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28.9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 62.5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 60.2 yükseldi. Perakende ciro mayısta bir önceki aya göre yüzde 4.7 azaldı. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3.1 azalış gösterdi.



‘İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 19 BÜYÜME’

GCM Yatırım Araştırma Müdürü Dr. Tuğberk Çitilci de mayıs ayı sanayi üretiminin yıllık yüzde 40.7, aylık yüzde 1.3 gerçekleşme ile beklentileri aştığını söyledi. Salgın sürecinde normalleşme adımları ile başarılı ve hızlı aşılama çalışmalarıyla ekonomik aktivitenin hızlı tempoda fabrika ayarlarına döndüğünü belirten Çitilci, arz yönlü negatif şokların etkisinin ise azaldığına dikkati çekti. Çitilci, hane halkının, vakaların yüksek seyrettiği dönemde erteledikleri taleplerini karşılamaya başladığını belirterek, yaz döneminde atılan hızlı normalleşme adımlarıyla, arzın önüne geçen bir talep dinamiği ve buna bağlı olarak da sanayi üretiminde yüksek artışların devam edebileceğini kaydetti. Sanayi üretiminde devam eden ivmenin Türkiye’nin 2021 büyüme temasını öne çıkaracağını ifade eden Çitilci, Türkiye’nin ikinci çeyrekte yüzde 19, yıl sonunda da yüzde 7 büyüyebileceğini sözlerine ekledi.



GAZA BASMAYA DEVAM

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Türkiye’nin güçlü sanayi altyapısının şoklar karşısında toparlanma becerisini bir kez daha kanıtladığına dikkati çeken Varank, şunları kaydetti: “Mayısta sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 40, aylık ise yüzde 1.3 arttı. Bu performans, 2021’in 2. çeyreğindeki yüksek büyüme beklentimizi daha da güçlendirdi. Gaza basmaya devam.”

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