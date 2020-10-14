Sanayide OECD’de birinci, dünyada ikinciyiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019’un aynı ayına göre yüzde 10.4 arttı. Ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019’un aynı ayına göre yüzde 5.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11.4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.3 artış gösterdi.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3.4 arttı. Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3.6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2.5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.3 artış kaydetti. Aylık bazda ara malı yüzde 4.8, sermaye malı yüzde 3.7, dayanıksız tüketim malı yüzde 2.8 ve enerji yüzde 1.6 artarken, dayanıklı tüketim malı yüzde 4.6 daraldı. Yıllık değişimlerde ise; ara malı yüzde 13.6, dayanıklı tüketim malı yüzde 12.6, sermaye malı yüzde 10.3 ve dayanıksız tüketim malı yüzde 9.1 artarken, enerji yüzde 0.8 daraldı.



İHRACAT TRENİNİN BAŞINA ÜRETİM LOKOMOTİFİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretim endeksinde ağustos ayındaki yıllık yüzde 10.4 artışla Türkiye’nin OECD’de 1’inci, dünyada 2’nci sırada olduğunu ifade etti. Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ağustos ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Yıllık yüzde 10.4 artışla “Türkiye’nin OECD’de 1’inci, dünyada Singapur’dan sonra 2’nci sırada olduğuna” dikkati çeken Albayrak, perakende satış hacmi endeksinin yıllık bazda yüzde 5.8, sektörel ciro endeksinin de yüzde 23.5 yükseldiğini belirtti. Albayrak, “İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz” değerlendirmesini yaptı. Albayrak’ın yaptığı paylaşıma göre; Singapur yüzde 13.7 büyüdü. OECD ülkelerinde ise Türkiye ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 8.3 ile Norveç geldi. Portekiz de yüzde 3’le üçüncü sırada.

İSTİHDAM VE BÜYÜMEYE YANSIYACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10.4 artarak, Ocak 2018’den bu yana en yüksek performansı yakaladı. Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayinde; siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma üçüncü çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak” değerlendirmesini yaptı.