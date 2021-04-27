Sanayide kapasite kullanımı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.745 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi. Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya kıyasla 1.2 puan artarak yüzde 75.9’a yükseldi. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0.6 puan artarak yüzde 76.2’ye çıktı.



EN YÜKSEK SEVİYE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından nisan ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını değerlendirdi. İmalat sanayi kapasite kullanım oranının nisan ayında bir önceki aya göre 0.6 puan artarak yüzde 76.2 düzeyinde gerçekleştiğini belirten Varank, “Dış ticaret dengemiz açısından kritik öneme sahip ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 78.8 ile Eylül 2018’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı” ifadesini kullandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara