Sanayide işbirliğine destek platformu

Haberin Devamı

İstanbul ve Gaziantep’te faaliyet gösteren sanayicilerin birbirlerinin üretim faaliyetlerinden haberdar olması ve karşılıklı ticaretin geliştirilmesi amacıyla kurulan platform sayesinde, firmalar ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul ve nihai ürünleri İSO ve GSO güvencesinde yerel pazarlardan tedarik etme fırsatı yakalayacak.

Ayrıca, ‘Sanayide İşbirliği Zamanı’ sloganı ile firmalara Türkiye’nin sanayisinde kullanılacak birçok veri hizmete sunulmuş olacak, İstanbul ve Gaziantep’in sanayicileri 25 binden fazla firma bilgisi ile büyük verilere erişebilecek.



ÜRETİME KATKI



İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, projenin üretim ve ticaretin gelişmesine önemli katkılarda bulanacağını söyledi. E.Bahçıvan, “Sanayiden Sanayiye adını verdiğimiz ve https://sanayidensanayiye.com/ web adresinden ziyaret edilebilecek olan bu platform, bugüne dek iki oda arasında yapılmış tek uygulama.

Haberin Devamı

Gaziantepli sanayicilerimizle birlikte oluşturduğumuz bu web tabanlı işbirliği platformu sayesinde üyelerimizin birbirlerini tanıyarak, ticaret ve işbirliği imkânlarını artıracaklarına gönülden inanıyorum. Bu platformun odalarımız ve iş dünyamız için hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.



DOĞRUDAN İLETİŞİM



Platform oluşturulurken İSO ve GSO’ya kayıtlı firmaların kapasite raporlarında yer alan temel verilerin esas alınarak bir bilgi veri tabanı oluşturulduğunu dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Web sitesini ziyaret eden kullanıcılar, yapmış oldukları arama sonuçlarına göre belirledikleri firmalarla doğrudan iletişime geçebilecek” dedi.

Ünverdi sözlerine şöyle devam etti: “Bu protokol kapsamında eğitim, kongre gibi etkinlikler, bilgi ve deneyim paylaşımları var. Bunun yanı sıra ekonomi, ticaret ve sanayiye yönelik hazırlanacak araştırmalara ilişkin çalışmalar yürüteceğiz. Bu güzide çalışmada da amacımız sanayicilerimizi ortak bir platformda buluşturarak üretim ve ihracatı arttırmak. Bu sayede potansiyellerimizin farkına vararak, yeni işbirlikleri ile sanayimizi geliştirebilir, hedeflerimize daha hızlı ulaşabiliriz.”