Sanayide ‘hızlı’ büyüme

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23.9 yükseldi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, haziranda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 24.8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13.9 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 23.7 artış oldu.

AYLIK DEĞİŞİM

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 2.3 arttI ve 10 ayın en hızlı yükselişi gerçekleşti. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,1, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.6 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41.1 arttı. Bir önceki çeyreğe göre de mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1.6 yükseldi.



‘ÜRETEREK BÜYÜYECEĞİZ’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, twitter hesabından yaptığı paylaşımında, haziran ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Bakan Varank, şunları kaydetti: “Yüksek teknolojili imalat sanayi üretiminde gözlenen aylık ve yıllık bazlı artışlar sanayimizdeki dönüşüm ve kaliteli büyüme açısından oldukça önemli. Üreterek büyümeye devam edeceğiz.”

Analistler de sanayi üretimindeki artış eğiliminin devam ettiğini kaydederek, söz konusu eğilimin büyüme üzerinde olumlu olacağını, yukarı yönlü revizyonları da beraberinde getirebileceğini ifade etti. AA Finans analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekteki sanayi üretimi artışının milli gelirde çeyreklik bazda yüzde 20-25 aralığında artış ile uyumlu olduğunu, temmuz göstergelerinin üçüncü çeyrekte de bu seyrin devam edebileceğine işaret ettiğini bildirdi.

TOPLAM CİRO YÜZDE 63.1 ARTTI

TAKVİM etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63.1 artış gösterdi. Toplam ciro endeksi haziranda aylık bazda ise yüzde 9.5 arttı. Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 78.2 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de haziranda bir önceki aya göre yüzde 6.2 yükseldi. İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.7 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1.9 yükseliş gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55.5 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 12.2 arttı. Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, haziranda yıllık bazda yüzde 74.8 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 11.9 yükseldi.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ YÜKSELDİ

Haziran ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziranda yıllık bazda yüzde 17.4 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6.6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 26, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11.4 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziranda bir önceki aya göre ise yüzde 14.4 yükseliş gösterdi. Gıda dışı satışlar yüzde 27, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7.6 artarken gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.3 azaldı. Cari fiyatlarla perakende ciro haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40.9 arttı.

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