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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 03.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sanayide doğalgaza yüzde 15 zam

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Sanayide doğalgaza yüzde 15 zam

Doğalgazda eylül ayı için mesken tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde eylül ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Bu ay sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ağustostaki tarifeye göre 1000 metreküp doğalgaz için yüzde 15 artışla 2 bin 50 lira, elektrik üretim santrallarının kullandığı 1000 metreküp doğalgaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 369 lira oldu.

KONUT TARİFESİ AYNI KALDI

BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı ise değişmedi. Mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak kaldı. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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