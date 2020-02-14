Sanayide 21 ayın en büyük artışı

Türkiye sanayi üretimi, 2019 yılında yüzde 8.6 büyüdü. 2019 yılının sanayi üretimine en önemli katkı yüzde 9.1 ile imalat sanayinden geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı değerlendirmede, “Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık yüzde 8.6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz” dedi.



GIDADAN 1.1 PUANLIK KATKI



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi aylık yüzde 1.9, yıllık bazda yüzde 8.6 attı. Sanayi üretimi ile birlikte Türkiye ekonomisinin son çeyrekte yüzde 5’in üzerinde büyüyeceği, yıllık büyümenin de yüzde 1 seviyesinde olacağı tahminleri yapılıyor. Sanayinin alt sektörlerinde aralık 2019’da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2018’in aynı ayına göre yüzde 9.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 yükseldi. Aylık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.8 arttı.



İmalat sanayi içinde gıda sektörü yıllık üretimini yüzde 8.1 arttırdı ve imalat sanayi büyümesine 1.1 puanlık katkı sağladı. Tekstil sektörü yüzde 11.6, giyim ise yüzde 10.7 üretim artışı yakaladı. Bu iki sektörden 1.9 puanlık katkı geldi. İhracatçı sektörlerden kimya sektörü yüzde 10.5 büyürken, 0.5 puanlık katkı sağladı. Kauçuk ve plastik imalatında da yüzde 9.3’lük artıştan 0.5 puan katkı sağlandı.



YÜKSEK TEKNOLOJİ



Teknoloji yoğunluğuna göre yıllık bazda en fazla artış yüzde 17 ile yüksek teknolojili ürün imalatında. Orta yüksek teknolojide büyüme yüzde 11.8, orta düşük teknolojide yüzde 10.1 ve düşük teknolojide yüzde 9 büyüme var. Sermaye malı endeksi aralıkta yüzde 3 artarken, yıllık bazda yüzde 12.4 arttı. Dayanıklı tüketim malı endeksi de aralıkta yüzde 7.4, yıllık bazda yüzde 4.8 arttı.

ÜRETİM ÖNCÜLÜĞÜNDE BÜYÜME

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aralık 2019’da sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 8.6 artışla 21 ayın rekoruna ulaştığını belirterek, “Bu performansı kalıcı hale getirmeye, üretim öncülüğünde büyümeye odaklandık” ifadesini kullandı. Bakan Varank Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Büyümenin hız kazandığı, reel sektörün güçlendiği, istihdamın yükselişe geçtiği bir yıl için çalışıyoruz. Yıllık bazda endeksin tüm bileşenleri pozitif seyir gösterdi. Sermaye malı, ara malı ve yüksek teknoloji alanlarındaki güçlü eğilim, gelecek açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesi” diye konuştu.