Sanayiciye ikiz çek şoku

TİCARET hayatında çek önemli bir ödeme aracı. On binlerce firma çek kullanarak iş yapıyor. Ticaret hayatından sürekli kullanılan çekleri koruma altına almak için ise üç yıldan bu yana karekod sistemi kullanılıyor. Eline çek yaprağını alan her kişi veya firma, uygulama üzerinden elindeki çeke ilişkin bilgilere ulaşabiliyor. Çek yaprağının üstündeki bilgilerin yanı sıra, firmanın daha önce ödenmeyen çekinin olup olmadığını görmek de dakikalar içinde mümkün oluyor.

SUÇ DUYURUSU

Ancak karekod sisteminin dahi dolandırıcıları durduramadığı iddia ediliyor. Uzun yıllar, 30 bin üye işyerinin olduğu İkitelli OSB’nin başkanlığını yapan şimdilerde ise yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam eden sanayici Şabah Gülbahar’ın başı ‘ikiz çeklerle’ dertte. Sahibi olduğu Ü. Plastik Ambalaj firması ile sektörün önemli isimlerinden biri olan Gülbahar, bir süredir savcılık ve karakollar arası mekik dokuyor. Kimi zaman ifadesi alınan Gülbahar’ın kimi zaman da imza örneklerinin alınması için karakola çağrılıyor.

Gülbahar’ın içine girdiği zorunlu mesainin gerisinde ise firmasına ait çeklerinin sahtelerinin üretilerek piyasa verilmesinin olduğu ileri sürülüyor. Ulaşılan belgelere göre, Ü. Plastik adına Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na 5 ayrı suç duyurusunda bulunulmuş. Soruşturma dosyalarına göre sahte çeklerin kimi İstanbul’da, kimi Batman’da kimi Konya’da ortaya çıkmış.

Her bir çek de en az birkaç kez el değiştirmiş.

BİREBİR AYNI BİLGİLER

Dosyalara göre, Gülbahar’ın firması, yıllardır iş yaptığı bir matbaa firmasına 100’er bin TL’lik iki çek kesip verdi. Anılan çekler piyasadayken Adana’dan bir kişi Ü. Plastik’i aradı. Telefondaki kişi, firma personeline müşterilerinden kendilerine gelen iki çekin olduğunu belirtti. Çekin Ü. Plastik’e ait olup olmadığını teyit etmek için aradığını belirten bu kişi, firma personeline bu çeklerin fotoğraflarına da çekip gönderdi.

Firma personeli, matbaa firmasına verdiği çeklerin bilgisi ile fotoğrafları gelen çekleri masaya koyarak karşılaştırdı. Gerçek çek ile sahte çekin üzerindeki imza hariç, diğer tüm bilgiler birebir aynıydı. Dahası, uygulama ile okutulan her iki çekteki karekodların da aynı bilgileri ortaya koyduğu belirlendi.

FAKTORİNG DE ANLAMADI

Soruşturma dosyasına göre, Batman merkezli T. Kent Hizmetleri isimli bir şirket, Ü. Plastik’e ait 78 bin 300 liralık çeki, özel bir bankanın faktoring firmasına kırdırdı. Faktoring firması anılan çeki ilgili bankanın Batman şubesine verdi.

ARAŞTIRMA YAPILDI

Şube, çek hakkında araştırma yapılması için İstanbul’daki genel müdürlüğe gönderdi. Genel müdürlük, çeki veren rakip bankanın İkitelli’deki şubesini aradı. Bu süreçte yapılan araştırmada, kırdırılan çekin sahte olduğu anlaşıldı. Bir başka ifade ile hakkında şikâyette bulunulan firma, elindeki sahte çeki kırdırarak parayı cebine koymuş oldu.

CİDDİ BİR ŞEBEKE BU



ŞİRKETİNE ait çeklerin sahtesi piyasa sürülen İkitelli OSB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Gülbahar “Ciddi bir şebeke bu” yorumunda bulundu. Gülbahar, “Belli ki bir yerde bir sızıntı var. Bu bilgiler bir yerden çıkıyor. Etkin bir soruşturma ile bu durum ortaya çıkar. Bu durum ticaret hayatına da büyük bir zarar veriyor. Ne yazık ki sahteciliği yapanın yanına kâr alıyor. Şikayetçi biz olmamıza rağmen şüpheli muamelesi görüyoruz kimi zaman. Çek aldığımız tüm bankalara yazı gönderdik. Bizim firmaya sorulmadan gelen çeklerin ödemesinin yapılmamasını istedik” dedi.

ÜÇ OLASILIK ÖNE ÇIKIYOR

KAREKOD sistemi ile, sahteciliğin önüne geçilmesinin amaçlandığını kaydeden Av. Nevin Akkuş, “Bazı şirketlerde şirketin karekodlu çek yapraklarının birebir aynısının doldurularak piyasada sürüldüğünü gördük. Bu işin nasıl olabileceğini düşündüğümüzde üç olasılık karşımıza çıkıyor. Ya, çek piyasa verildikten sonra dolandırıcılar devreye giriyor. Ya çekin basıldığı matbaalarda bir sorun var ya da karekod sisteminin güvenliği ile ilgili bir açık var. Dikkatimizi çeken bir husus da şu oldu. İtibarlı firmaların çekinin sahtesi yapılıyor. Sahte çekin üzerine yazılan tutar ise 500 bin 1 milyon yerine 50 bin ile 200 bin lira arasında değişen daha düşük tutarlar olabiliyor. Böylelikle fazla dikkat de çekilmemiş oluyor” şeklinde konuştu.